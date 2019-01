Cestovatel Šimánek představí diashow z Havajských ostrovů

FOTOGALERIE/ Chomutov - To mám ale havaj, mohl si několik měsíců říkat známý cestovatel, fotograf a spisovatel Leoš Šimánek. Společně s manželkou, synem a dcerou navštívil všech šest hlavních havajských ostrovů a z exotické cesty pořídil stovky snímků. Poutavé vyprávění podpořené promítáním diapozitivů přiveze i do Chomutova, a to 7. listopadu.