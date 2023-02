Na prvním hudebním večeru v tomto roce vystoupí v úterý 7. března také další sólisté a městské divadlo by se mělo zaplnit posluchači. „Po zimní pouze se v Chomutově opět rozezní krásná hudba,“ řekl kapelník a kontrabasista Petr Macek.

Ve velkém sále umělci představí skladby pro housle, zpěv, kytaru a trubku od známých autorů, jakými jsou Mysliveček, Mozart, Rodrigo a Haydn. Kromě houslistky, která s orchestrem dlouhodobě spolupracuje, vystoupí sólista Opery Národního divadla Zdeněk Plech, Barbora Kubíková (kytara) a Iva Jindřišková (trubka). Dirigentem bude Martin Peschík.

Shizuka Ishikawa hrála s regionálním orchestrem naposledy v srpnu 2021. „Je to velmi decentní a noblesní dáma. Mám pro ni slabost, protože je to geniální houslistka a navíc citlivá. I když je slavná, zůstává velice skromná a trpělivá,“ sdělil tehdy Petr Macek, jehož soukromý orchestr je složený z předních profesionálních umělců Ústeckého kraje a desítky let propaguje české hudební umění.

Za dobu své existence orchestr spolupracoval se slavnými umělci jako například Josef Suk, Eva Urbanová, Václav Hudeček, Gabriela Beňačková, Ivan Ženatý, Lubomír Brabec, Pavel Šporcl či Eva Pilarová.