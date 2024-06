„To znamená, že nespadá do běžné výbavy pedagogů. Konkrétně tam nepatří nucení do jídla," podotkl znalec. Po dotazech soudkyně se vyjadřoval k tomu, jak motivovat děti se speciálními vzdělávacími potřebami k činnosti, nebo jak správně zmírnit záchvat vzteku.

Na otázku soudkyně, zda je přípustné vláčení, tahání, smýkání, třesení až do pádu a fyzické tresty, které jsou předmětem obžaloby, odpověděl záporně.

„Všichni asi víme, že určitě ne," zdůraznil znalec s tím, že ani křik není dobrou metodou. „Raději bych volil komunikaci činem, to znamená zklidnění formou sáhnutí, usazení, anebo i metodou pevného objetí či přikrytí zátěžovou dekou při afektivním raptu. Ono se to může zdát drsné nebo kruté, ale kolikrát to toho jedince zklidní,“ dodal.

V kauze spojené s děním v klášterecké školce Stonožka čelí tři pedagožky obžalobě z přečinu ohrožování výchovy dítěte, za což každé z nich hrozí až dva roky vězení. Vzhledem k jejich dosavadní beztrestnosti pro ně státní zástupkyně žádá podmíněný trest a zákaz činnosti. Zmocněnkyně poškozených, známá česká advokátka a specialistka na rodinné a trestní právo Lucie Hrdá, naopak navrhovala překvalifikování na trestný čin týrání svěřené osoby. Na to však soud nepřistoupil.

Podle obžaloby se učitelky Jindra L., Tereza L. a Věra S. neúměrně chovaly zejména k dětem s fyzickým a mentálním handicapem ze třídy Mravenců. Jednalo se například o děti s Downovým syndromem, poruchou autistického spektra či mentální retardací. Všechny tři učitelky na ně údajně „neúměrně až hystericky křičely a zadávaly jim úkoly, které nemohly splnit". V obžalobě je popsáno také bití botami do kotníků, namáčení hlaviček do studené vody nebo nucené krmení až do pozvracení. Jednání mělo poškodit devět dětí, které údajně trpí úzkostmi a dalšími následky.

Třída Mravenců byla občas spojována s další třídou, kam docházely zdravé děti. Výslech dvou z nich byl ve čtvrtek přehráván před soudem. Jednalo se o výpovědi dvou dívek, které zpovídala policejní komisařka ve speciální dětské místnosti na Městském úřadu v Klášterci nad Ohří. Bylo to v roce 2021, kdy už obě děti docházely do první třídy.

Školačky se snažily rozpomínat na dění ve Stonožce. Jedna popisovala, že se jí nelíbilo, když paní učitelka „flákla kluka" nebo že „řvala, když si jedno z dětí chtělo sundat punčocháče". Druhá si vybavila jména učitelek. Pak však vzpomínala na přísné chování učitelky v jiné mateřské škole. Stonožku zmínila například v souvislosti s nuceným jezením. „Jindra nás nutila všechny. Kdybychom to nesnědli, nepustila by nás lehnout," tvrdila dívenka. „Byla přísná. Když si děti hrály a někdo mluvil nahlas, řekla, ať mluví potichu," dodala.

Na nahrávku však následně reagovala obžalovaná učitelka Jindra L., která uvedla, že se dané dvě třídy sice spojovaly, ne však v čase oběda. Také při spánku byly oddělené.

Hlavní líčení bude pokračovat v srpnu výslechem svědků.

