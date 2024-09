Finanční poradci junioři V případě zájmu nás kontaktujte emailem na: pavel.podany@bidli.cz, zašlete strukturovaný životopis. Požadavky na vzdělání: alespoň jedno z níže uvedených - úplné střední všeobecné (gymnázium) - úplné střední odborné s maturitou (bez vyučení) - vyšší odborné - bakalářské - magisterské. Upřesňující informace: Náplň práce: - komunikace se svěřeným portfoliem klientů - řešení škodních událostí - sebevzdělávání formou školení nebo one to one sdílení zkušeností s manažery - úzká spolupráce s kolegy v dané oblasti. Profil kandidáta: - komunikativnost, tzn. nebát se mluvit s lidmi ani se nebát jim zavolat - orientace na výsledek (a umět nám vysvětlit, co se pod tím skrývá) - samostatnost a zodpovědnost - budete pracovat s penězi druhých. Zaměstnanecké výhody: - vzdělávací kurzy - příspěvek na volnočasové aktivity - flexibilní pracovní doba - částečný home-office - firemní dětské tábory - občerstvení na pracovišti - zvýhodněné mobilní tarify a firemní produkty - možnost finančního ohodnocení nad rámec fixní odměny. 30 000 Kč

Detail nabízené práce