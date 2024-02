/VIDEO/ Nedovolenou výrobu a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy řeší Krajský soud v Ústí nad Labem jako na běžícím pásu. V ohrádce se ale kvůli tomuto zločinu v posledních letech obvykle objevují výrobci a dealeři pervitinu. Dnes, ve čtvrtek 22. února, byl v roli obžalovaného někdo velmi netypický: veterinář z Chomutova.

Soud řešil prohřešek veterináře, proti zákonu prodal přípravek na utracení zvířat nepovolanému člověku, který kvůli tomu zemřel | Video: Deník/Martin Klouda

Miloši Helebrantovi za vinu kladli, že předloni v dubnu bez povolení podle zákona o návykových látkách prodal 50letému muži několik kusů balení injekčního roztoku veterinárního léčivého přípravku Penbital Eutha, obsahující psychotropní látku pentobarbital. „Jedná se o přípravek registrovaný ve veterinární medicíně, jehož výdej je vázán na lékařský předpis,“ upozornil státní zástupce František Stibor.

Lék se užívá podle běžně dostupných veřejných informací k nebolestivé a klidné eutanazii drobných zvířat včetně psů a koček. Ale i těch větších, jako jsou koně nebo prasata. Muž si lék po několika dnech vzal v pronajatém apartmánu v Praze a následně zemřel.

Za smrt v hořícím autě dva roky vězení. V Chomutově odsoudili řidiče na drogách

Proces dnes u ústeckého krajského soudu netrval nijak dlouho. Muž se totiž k věci postavil čelem. „Skutek jsem spáchal na základě podvodného jednání. Velmi toho lituju,“ řekl Helebrant a uzavřel dohodu o vině a trestu se státním zástupcem.

Ačkoli mu hrozilo až osmnáct let za mřížemi, dostal pouze tři roky podmíněně odložené na zkušební dobu pěti let a zákaz činnosti na stejnou dobu. „Nižší trest už ani dostat nemohl,“ upozornil soudce Martin Majchrák. „Je to mimořádný případ, obdobnou situaci si nepamatuji,“ řekl předseda senátu.

VIDEO: Policisté „složili“ dealera drog na parkovišti u Globusu. Doma měl zbraň

Veterináře u líčení podpořila příbuzná oběti. Ta o muži, který si sáhl na život, promluvila značně nelichotivě. „Neadaptoval se do společnosti, měl psychické problémy a deprese, za svůj život nevzal nikdy zodpovědnost. Hledal nejjednodušší cesty, jak vydělávat peníze. Měl velké dluhy, zříkal se nás, příbuzných,“ řekla svědkyně o muži, který si lék vzal. Podle ní musel obejít několik lékáren a veterinářů. „Hledal někoho, kdo bude důvěřivý a prodá mu ho. Chtěl i eutanazii ve Švýcarsku, ale neměl na to peníze,“ doplnila žena.

Státní zástupce a potom i senát v mírném trestu přihlédli k věku obžalovanému přes 80 let i k jeho dosavadní trestní bezúhonnosti. Ze všech stran na něj šlo pozitivní hodnocení, řádně vykonával praxi a šlo o jeho první pochybení. Naopak v případě poškozeného soud shledal, že šlo o manipulátora, který se již v minulosti pokoušel o spáchání sebevraždy. Za mimořádný měl soud i přístup příbuzné poškozeného, která se spíš než o odškodnění brala za stažení obžaloby. V kauze nikdo nepodal odvolání, dnešní rozsudek je tak pravomocný.