Před chomutovským soudem stanul ředitel Městské správy sociálních služeb Vejprty Viktor Koláček. V souvislosti s tragickým požárem v domově pro mentálně postižené, kvůli kterému zemřelo devět lidí, byl obžalovaný z přečinu obecného ohrožení z nedbalosti. Vinu odmítá.

Ředitel Městské správy sociálních služeb Vejprty Viktor Koláček stanul před chomutovským soudem. | Video: Deník/Miroslava Šebestová

Podle státního zástupce ředitel porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho funkce, protože v domově nebyl nastavený protipožární systém. Údajně také podcenil tři menší předešlé případy zahoření.

„Za situace, kdy věděl, že má v objektu Kavkaz B nejméně jednoho neznámého pachatele, který opakovaně zakládá požáry, nepřistoupil k personálním opatřením, ani nezajistil alternativní zakoupení a instalaci dostatečného počtu čidel autonomní detekce požárů,“ uvedl státní zástupce Vladimír Mužík. „Bezdůvodně se tak spoléhal, že neznámý pachatel další požár nezaloží či případně bude včas odhalen,“ dodal. Podle obžalovaného se však mělo jednat o zanedbatelné případy, které nezpůsobily takřka žádnou škodu. Proto je ústav ani nehlásil hasičům.

Dva roky od ohnivého pekla. Při požáru ve Vejprtech zahynulo devět lidí

Viktor Koláček projevil lítost nad ztracenými životy, vinu však odmítá. „S obžalobou nesouhlasím. Myslím, že tady stojím neoprávněně, nejsem si vědom žádného pochybení, jsem tady hlavně proto, že jsem byl statutárním zástupcem v době, kdy se stalo něco smutného,“ prohlásil.

Poukazoval na původně dezolátní stav šestnácti budov ústavu v době, když byl v roce 2014 jmenován do funkce ředitele, torzální dokumentaci a také nedostatek financí, kvůli nimž nebylo možné zjednat rychlou nápravu a objekty, postavené po válce například i v akci Z, řádně zkolaudovat. Připomněl i specifika zákonů v oboru sociální péče a zdravotnictví a nemožnost významněji sledovat či snad prohledávat klienty ústavu, kteří se mohou jevit jako problémoví.

„Je to o tom, že když systém nefunguje, tak se někdy utrhne ucho a bohužel jsem byl ve špatný čas na špatném místě,“ poznamenal Koláček. „Obecně mi nejvíc vadí dlouhý čas řešení situace. Jsou to čtyři roky, dva roky jsem obžalován, s tím se nežije úplně dobře. Věřím ale v systém a že se spravedlnost dokáže,“ doplnil.

Opilý mladík střílel v Chomutově při hokeji z pistole. Policie hledá svědky

Trestní sazba je za přečin obecného ohrožení z nedbalosti stanovená od tří do deseti let vězení. Státní zástupce navrhl tři roky s podmíněným odkladem na pět let. K žalobě se připojilo také více než dvacet pozůstalých a pojišťovny, které v součtu požadují odškodnění více než 14 milionů korun. Nikdo z nich osobně na jednání nedorazil, část poškozených zastupovala zmocněnkyně. Jako smutné obžalovaný ředitel označil to, že rodiny nejevily o své příbuzné za života velký zájem, nejaktivnější byly údajně až po tragické události. Náhradu žádá široké příbuzenstvo včetně například otčíma a švagrové.

Požár ve vejprtském ústavu je označovaný jako jeden z nejtragičtějších v České republice. K události došlo 19. ledna 2020. Na místě zemřelo osm jeho obyvatel, devátý později podlehl v nemocnici.

Útok v Chomutově: Muž, který měl pobodat dva lidi, je v psychiatrické léčebně

Podle policie požár založil jeden z klientů, který měl zapálit polštář na pohovce. Na základě znaleckého zkoumání byl hodnocený jako nepříčetný a jako osoba neschopná ovládat své jednání.

Hlavní líčení bude pokračovat v srpnu výslechem svědků.

Mohlo by vás zajímat: Jste korporát! řvali stoupenci dezinformátora Zítka u soudu. Sám nepřišel