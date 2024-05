Začal soud s ředitelem vejprtského ústavu. Kvůli požáru tam zahynulo devět lidí

Před chomutovským soudem stojí ředitel Městské správy sociálních služeb Vejprty Viktor Koláček. V souvislosti s tragickým požárem, kvůli kterému zemřelo devět lidí, mu státní zástupce klade za vinu obecné ohrožení z nedbalosti. Za to mu hrozí trest odnětí svobody od tří do deseti let.

Ředitel Městské správy sociálních služeb Vejprty Viktor Koláček stanul před chomutovským soudem. | Video: Deník/Miroslava Šebestová