U krajského soudu v Ústí nad Labem padl v úterý 4. června nepravomocný rozsudek kvůli fraktuře lebky tříměsíční holčičky. Obžalovaný dělník tvrdí, že dítě miloval a verdikt není férový. Věc ještě posoudí pražský vrchní soud.

Muž ukazuje policii, jak podle něj holčička spadla z postele | Video: Deník/Jaroslav Balvín

Doufám, že to dopadne dobře. To řekl novinářům 28letý dělník z Chomutova těsně před tím, než si v jednací síni ústeckého krajského soudu vyslechl rozsudek 12 let vězení.

Dostal je za to, že podle obžaloby dal tříměsíční holčičce ránu pěstí, nebo s ní udeřil o pevnou překážku. Muž tvrdil, že mu dítě spadlo z nohou. Znalci ale vyvrátili, že by to způsobilo takové zranění, které holčička měla.

Pro muže to tak nakonec dopadlo spíš špatně. Ale ne úplně: Soud sice nevyhověl návrhu obhajoby na zproštění viny. Na druhou stranu ale muži neudělil ještě o tři roky víc, jak navrhovala státní zástupkyně.

Muž se na místě odvolal. „Je to nefér, své děti miluji nade všechno. Nedokážu si představit sedět 12 let ve vězení,“ uvedl při odchodu. Rozsudek je nepravomocný, žalobkyně si na podání odvolání ponechala lhůtu.

