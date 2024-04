/VIDEO/ Kriminalisté z protidrogového útvaru policie na Chomutovsku uštědřili tvrdý úder scéně s narkotiky na Klášterecku a Kadaňsku. Došli si pro čtveřici dealerů pervitinu.

Zásahová jednotka zadržela několik podezřelých z distribuce pervitinu. | Foto: Policie ČR

Několik posledních měsíců se kriminalisté z chomutovského Toxi týmu zabývali zvěstmi o distribuci pervitinu na Klášterecku. Nyní získané poznatky přetavili v zadržení hned čtyř dealerů drog. Zásluhu na tom mají i klášterečtí strážníci, kteří loni v září přinesli první informace „z ulice“.

Jak záhy ukázalo rozsáhlé šetření, zprávy byly pravdivé. Policie narazila na několik osob, které v Klášterci, jeho okolí a také na Kadaňsku, distribuovaly převážně pervitin.

„Minulý víkend spustili kriminalisté spolu s dalšími chomutovskými útvary a se zásahovou jednotkou realizaci. Cílem bylo zadržet jednoho z podezřelých přímo po nákupu pervitinu, pro který si měl zajet na Děčínsko, a zakoupenou drogu zajistit. Poté zadržet další podezřelé a provést domovní prohlídky i prohlídky nebytových prostor a další úkony včetně výslechů,“ popsala plán policejní mluvčí Miroslava Glogovská.

Partneři prodávali v Chomutově pervitin. Drogy nabízeli v bytě na sídlišti

A podařilo se. Nejprve zásahová jednotka zastavila na silnici I/13 vozidlo, které řídil 45letý podezřelý. Spolu s ním byl zadržen i spolujezdec. „Jak se vzápětí ukázalo, dotyční se skutečně vraceli 'z nákupu', kdy v autě policisté zajistili přes 90 gramů pervitinu,“ konstatovala mluvčí Glogovská a doplnila: „Jeden z těchto zadržených byl později propuštěn. Drogu totiž nenakupoval ani neprodával, pouze dostal od svého známého za úkol pervitin 'ochutnat', aby se dealer, který sám pervitin neužívá, při jeho nákupu přesvědčil o jeho kvalitě.“

Následovala zadržení dalších podezřelých a zmíněné prohlídky a výslechy. Policie našla a zajistila celkem více než 160 gramů bíložluté a bílé krystalické látky, u které orientační test ukázal na pervitin. Dále nádoby se sušinou zelené rostliny, pravděpodobně marihuany, plastové sáčky, digitální váhy a další věci.

Zdroj: Youtube

Policie ČR: Zadržení podezřelých z distribuce pervitinu Zdroj: YouTube.com/Policie ČR

„Celkem jsme při akci zadrželi pět mužů, z nichž čtyři následně vyšetřovatel na základě důkazů obvinil ze spáchání trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Nejstarším z obviněných je 45letý muž, který jako jediný z obviněných sám pervitin neužívá. Protože ho měl v místě svého současného bydliště v Klášterci nad Ohří dle zajištěných důkazů distribuovat ve značném rozsahu, může mu soud uložit trest odnětí svobody v rozmezí od dvou do deseti let. Stejná horní hranice trestu hrozí i dalšímu, 37letému obviněnému. Ten měl pervitin prodávat v místě svého bydliště v Kadani. Tento muž se totiž jednání měl dopustit i přesto, že byl v roce 2021 odsouzen za obdobnou trestnou činnost," shrnula policejní mluvčí. „Na dobu od jednoho roku až do pěti let by za mříže mohl usednout 31letý Klášterečan, který měl kromě pervitinu prodávat i marihuanu a vydělat tak desítky tisíc korun. Posledním z obviněných je 41letý muž z obce na Klášterecku, který si měl ve svém bydlišti také prodejem pervitinu 'přivydělat' minimálně několik tisíc korun. U soudu mu za to hrozí pobyt ve věznici na dobu od jednoho roku do pěti let,“ doplnila výčet Glogovská.

45letý a 31letý muž si na jednání soudu počkají ve vazební věznici.