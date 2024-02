Velmi draze zaplatila žena z Chomutovska za svou neopatrnost. Podvodníci ji připravili o více než 1,3 milionu korun, přičemž část této sumy si musela sama půjčit. Velmi podobně „naletěla“ hned dvakrát.

Varující případ řešili v minulých dnech chomutovští kriminalisté. Týkal se ženy, která se nejprve nechala zlákat k domnělé investici. Když se ukázalo, že byla podvedena, uvěřila reklamě na vymáhání škod. Také falešné. Celkem přišla o více než 1,3 milionu korun.

„Ženu středního věku na sociální síti zaujala reklama týkající se investování do akcií společnosti ČEZ, kde byla tvář současného českého prezidenta. Po kliknutí na tuto reklamu byla dotyčná přesměrována na internetové stránky, jež vypadaly jako stránky společnosti ČEZ. Tam vyplnila kontaktní údaje a ihned poté jí telefonoval muž s cizím přízvukem, který se představil jako její manažer s tím, že ji provede obchodováním. Od té doby žena plnila pokyny z jeho opakujících se telefonátů z různých telefonních čísel,“ popsala průběh podvodu policejní mluvčí Miroslava Glogovská.

Následovala první „investice“ ve výši 500 korun na český bankovní účet a vzápětí výzva falešného manažera, aby si žena do mobilního telefonu nainstalovala aplikaci pro vzdálený přístup a aplikace potřebné pro investování. „Jelikož podle něj neměla dostatek financí pro investice, přesvědčil ji, aby si postupně zažádala o několik půjček, a to v celkové výši 725 tisíc korun. Tyto finanční prostředky zaslala na zmíněné účty založené v aplikacích sloužících pro investování, přičemž její 'manažer na telefonu' peníze z těchto účtů 'vyvedl' neznámo kam,“ uvedla mluvčí Glogovská a dodala, že podvodník chtěl poté po ženě ještě další peníze. Jakmile to odmítla, přestal komunikovat. Navíc zřejmě pomocí vzdáleného přístupu k mobilu smazal výpisy hovorů.

Smutnému příběhu však ještě nebyl konec. Podvedená žena krátce poté uvěřila dalšímu inzerátu na sociální síti. Tentokrát sliboval vymáhání škod způsobených manažery.

„Protože své peníze chtěla získat zpět, klikla na tuto reklamu. Na stránkách, kam byla poté přesměrována, vyplnila kontaktní údaje. Po pár dnech jí telefonoval údajný právník mluvící s cizím přízvukem. Zaslal jí na e-mail smlouvu o právních službách se společností sídlící v Polsku. Pak ženu instruoval, že pokud chce odcizené peníze získat zpět, musí poslat určitou částku na různé účty, což žena učinila. Jelikož však již žádné peníze neměla, tak si další statisíce půjčila a poté, když to stále nestačilo, tak na radu 'právníka na telefonu' prodala své vozidlo. Takto tedy poslala dalších 620 tisíc korun,“ uvedla policejní mluvčí.

Scénář byl poté stejný jako v prvním případě. Když už oběť nedokázala sehnat další prostředky, podvodník přestal komunikovat a veškerá komunikace s ním z mobilního telefonu zmizela. Až tehdy se žena obrátila na policii.

Policie před podobnými praktikami opakovaně varuje. „Hlavním cílem podvodníků je získat vzdálený přístup na plochu vašeho počítače a odcizit vaše peníze. Útočník na internet umístí lákavou reklamu slibující zaručené zisky. V reklamě se pro zvýšení důvěryhodnosti mohou objevovat známé osobnosti a významné společnosti. Reklama vybízí k vyplnění kontaktního formuláře. Po odeslání údajů je oběť oslovena například telefonicky podvodníky, kteří se vydávají za pracovníky různých investičních společností. Roztáčí se kolotoč intenzivní manipulace. Oběť poskytne osobní údaje, snímky osobních dokladů, údaje o platební kartě a nakonec umožní i vzdálený přístup na plochu svého počítače. Pod dojmem regulérní investice odesílá oběť své peníze přímo pachateli nebo je díky poskytnutým nástrojům provádí sám pachatel,“ popisují kriminalisté s tím, že podvodníci využívají profesionálně vypadající investiční platformy. Vše vypadá velmi věrohodně a slouží k prodlužování nevědomosti či vylákání dalších finančních prostředků.

Tímto tématem se zabývá kromě dalších také portál e-bezpeci.cz. Provozuje ho Centrum prevence rizikové virtuální komunikace při Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Kamil Kopecký na něm popisuje stejnou „návnadu“ na serveru YouTube. „V posledních měsících je doslova zamořen podvodnou reklamou zaměřenou na zaručené investice realizované především pomocí kryptoměn či s pomocí dálkově ovládaných účtů elektronického bankovnictví. Občanům pak slibuje snadný výdělek s minimálními náklady. Tyto reklamy zneužívají jména firmy ČEZ, fotografie jejich generálního ředitele, ale také například prezidenta Petra Pavla, který je hlavní tváří podvodné reklamy. Ve skutečnosti však jde o reklamu podvodnou, odkaz z reklamy vede na falešné stránky Novinky.cz, které mají informovat o 'novém zákoně' podepsaném prezidentem Petrem Pavlem, díky kterému budou české elektrárny podporovat české občany. Pozorný uživatel jistě odhalí, že stránka nevede na www.novinky.cz, ale na server losdalinvest.pro,“ konstatuje autor v textu z konce listopadu loňského roku.

