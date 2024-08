V pátek 19. července byl 23letý muž z Chomutova se svou příbuznou. Následující den odjel za prací do Mladé Boleslavi a od té doby ho rodina už neviděla. Poslední kontakt s ním rodina měla v neděli 28. července přes sociální sítě. Pohybovat by se mohl nejspíše v okolí Mladé Boleslavi, případně na Chomutovsku.

Policisté žádají o pomoc veřejnost. „Žádáme veřejnost o pomoc při pátrání po pohřešovaném 23letém muži z Chomutova. V kontaktu s rodinou byl naposledy prostřednictvím sociální sítě Messenger 28. července v nočních hodinách a od tohoto okamžiku se s ním nelze spojit. Pohřešovaný by se nejspíš mohl nacházet v Mladé Boleslavi a okolí, případně na Chomutovsku. Informace k pohřešované osobě přijmeme na lince 158 nebo na jakékoliv policejní služebně," uvedla policejní mluvčí Miroslava Glogovská.

Naposledy ho viděla rodinná příbuzná před tím, než odjel za prací do Mladé Boleslavi. Domů se ale nevrátil a nikomu o sobě nedal vědět. „Toto prý u mladého muže není obvyklé, normálně je s rodinou v kontaktu, proto o něho mají nyní příbuzní obavy," upřesnila mluvčí. Podle popisu je mladík hubený, má tmavě blonďaté vlasy česané do culíku, drobnou jizvu na čele a tetování na obou nohách. Naposledy byl oblečený do šedé mikiny s nápisy, černých textilních kalhot s kapsami u kolen a měl plátěné bílé tenisky.