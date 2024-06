Muž podezřelý z incidentu, který se stal 11. května na sídlišti Březenecká v Chomutově, je ve vazební věznici. Ve středu odpoledne o tom informovala Policie ČR. Muži, který měl pobodat dva lidi, hrozí až 20 let vězení.

Ilustrační snímky Policie ČR. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

"Policejní vyšetřovatel obvinil 33letého muže ze zvlášť závažného zločinu vraždy ve stadiu pokusu. Podnět vyšetřovatele k vzetí do vazby státní zástupce i soud akceptovali a obviněný byl umístěn do vazební věznice. V případě soudem uznané viny muži hrozí trest odnětí svobody až do výše 20 let," upřesnili policisté.

Útok v Chomutově: Muž, který měl pobodat dva lidi, je v psychiatrické léčebně

Na chomutovském sídlišti Březenecká zasahovala policie v sobotu 11. května po poledni. „V jednom z bytů došlo k incidentu, při němž byly zraněny dvě osoby. Ty vyběhly ven, kde je ošetřili přivolaní zdravotníci. Následně byly transportovány s bodnými zraněními do nemocnic. Zadrželi jsme jednu osobu,“ informovala Policie ČR na síti X.

Jednoho zraněného přepravil do nemocnice vrtulník. Na místě zasahovalo několik hlídek. Případ si převzali krajští kriminalisté.

