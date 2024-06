Chomutovští kriminalisté úspěšně objasnili červnové vloupání do zastavárny, při kterém zloděj odcizil cennosti a hotovost v hodnotě přes 3 miliony korun. Pachatel, který si předem pečlivě naplánoval svůj čin, byl rychle dopaden a nyní čelí trestnímu stíhání.

Ukradené peníze z trezoru zastavárny v Chomutově. | Foto: Policie ČR

Chomutovští kriminalisté objasnili červnové vloupání do zastavárny. Pachatel si při něm odnesl kořist v hodnotě nejméně 3 miliony korun. "Zloděj si vyhlédl zastavárnu v Chomutově a násilím do ní vnikl. Uvnitř nalezl trezor, do kterého se opět za užití hrubé síly dostal a odcizil z něho finanční hotovost v řádu stovek tisíc korun a různé šperky v hodnotě zhruba 2,3 milionů korun. Kromě toho způsobil při vloupání další škodu ve výši nejméně 150 tisíc korun, a to například poškozením trezoru, dvou televizí," uvedla policejní mluvčí Miroslava Glogovská.

Pachatel si vyhlídl dobu, kdy v zastavárně nikdo nebyl. Podle zjištění kriminalistů si před samotným vloupáním objekt několikrát obhlédnul. Chtěl se na cestu dovnitř připravit. "Když tak učinil, pustil se do akce, která mu zprvu přinesla úspěch. Odnesl si totiž tučnou kořist a z místa utekl. Poté měl svůj lup velmi rychle z velké části „roztočit“, a to hlavně při hraní automatů, ale i za nákup alkoholu, oblečení, za taxi, ubytování v hotelu anebo dokonce i za kadeřnické služby," uvedla Glogovská.

Na svobodě ale zloděj dlouho nevydržel. Policisté už den po krádeži měli pachatele ztotožněného, díky čemuž ho brzy vypátrali a zadrželi. V jeho bydlišti pak provedli domovní prohlídku, při které zajistili část odcizených peněz i šperků a další důkazy. Vyšetřovatel ihned zahájil trestní stíhání zadrženého pro zločin krádeže a přečin poškození cizí věci. Podal také podnět, aby byl tento několikrát trestaný recidivista umístěn do vazební věznice.

Státní zástupce i soudce se s názorem vyšetřovatele ztotožnili a 69letý muž byl tak poslán za mříže. Kvůli výši způsobené škody mu u soudu hrozí až osmiletý trest odnětí svobody.