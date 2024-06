V Chomutově došlo k nečekanému případu vloupání. Pachatel, vydávající se za návštěvníka, okradl nic netušícího obyvatele bytu. Policisté nyní žádají veřejnost o pomoc při hledání podezřelého.

Drzý pachatel sám požádal o vpuštění do domu. | Foto: Deník/Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Chomutovští policisté prověřují trestný čin ke kterému došlo ve středu 15. května v ranních hodinách v ulici Jirkovská. Do domu se dostala cizí osoba se záminkou návštěvy někoho z domu. Okradeným byl přímo obyvatel panelového domu, který návštěvníka do domu vpustil, nevšiml si, že poté, co do domu vešel pokračoval za ním až do bytu a tam ukradl dózu s penězi.

Policisté proto prosí veřejnost o pomoc s vypátráním pachatele.

„Pokud někdo muže pozná, může informaci o jeho totožnosti poskytnout osobně na obvodním oddělení Policie ČR Chomutov-venkov, ul. Riegrova 4510, tel: 974 447 100, případně na lince 158," uvedla mluvčí chomutovské policie Miroslava Glogovská.

