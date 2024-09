Chomutovští policisté odhalili fingovanou krádež, do které bylo zapojeno pět lidí z Mostu. Hlavními aktéry byli 28letá řidička kurýrního vozidla a její 21letý přítel. Po zinscenovaném vloupání do služebního vozu se pokusili ukrýt v Německu, ale nakonec se vrátili a přihlásili na policii.

Žena, která pracovala jako řidička kurýrního vozidla, nahlásila koncem srpna na policii vloupání do služebního vozu. Podle její výpovědi zaparkovala poblíž centra Chomutova, kde šla doplnit výdejní boxy. Po návratu k vozidlu zjistila, že má rozbité okénko u řidiče a chybí jí batoh s hotovostí 250 tisíc korun. Ty měla po službě odevzdat.

Chomutovští policisté se oznámením začali ihned zabývat. „Po zajištění všech stop jsme zjistili, že incident se odehrál jinak, než nám oznamovatelka tvrdila,“ uvedla policejní mluvčí Miroslava Glogovská.

Vloupání měla zinscenovat totiž sama oznamovatelka. „Žena, která vše nahlásila na policii, byla nakonec hlavní organizátorkou loupeže,“ upřesnila Glogovská. Na akci se podílelo celkem pět lidí, všichni z Mostu.

„Celá akce byla zorganizováno tak, že žena v domluveném čase zaparkovala auto na předem smluveném místě v Chomutově a záměrně nechala stažené okénko. Na místo následně podle dohody přijeli čtyři muži. Dva z nich, ve věku 25 a 16 let, pak šli k zaparkované dodávce a díky pootevřenému okénku vytáhli z auta batoh s finanční hotovostí. Aby vše vypadalo jako vloupání neznámého zloděje, pokusili se rozbít okénko. To se jim ale nepodařilo, a tak místo rychle opustili i s tučným lupem,“ řekla mluvčí.

Policistům se po krádeži podařilo rychle zjistili totožnost všech podezřelých ze sehrané krádeže. Některé z nich i rychle zadrželi. Na dva hlavní aktéry, 28letou ženu a 21letého muže, museli vyhlásit celostátní pátrání, protože se rozhodli ukrýt se před policií do Německa. Nakonec se ale přestali skrývat, vrátili se do Čech a policii se sami přihlásili.

„Chomutovský vyšetřovatel obvinil 28letou ženu, jejího o sedm let mladšího přítele a jejich dva společníky, ve věku 25 a 45 let, ze spáchání zločinu zpronevěry. Jako členům organizované skupiny jim u soudu za zinscenovanou krádež hrozí tresty odnětí svobody v rozmezí od dvou do osmi let. Jednání teprve 16letého mladíka z Mostu řeší s ohledem na jeho bydliště mostečtí kriminalisté,“ uzavřela Glogovská.