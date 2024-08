Pachatel se rozhodl vozidlo zapálit ze msty vůči jinému muži, se kterým měl dlouhodobé spory. Předchozí večer, posilněn alkoholem, se rozhodl svému známému zanechat vzkaz v podobě rozbitého okénka. Když se vrátil ke svým přátelům, kde dál popíjel, jeho hněv narůstal a rozhodl se zajít ještě dál.

Muž si přivolal taxi, se kterým odjel na benzinku. Tam zakoupil benzín do plastové láhve a poté se nechal taxíkem vysadit nedaleko zaparkovaného vozidla. Okýnkem, které předtím rozbil, do auta vylil veškerý benzín a zapálil ho. Pak se vrátil do čekajícího taxi a jel domů.

„Policisté na místě provedli rozsáhlé šetření, během kterého se jim podařilo zajistit řadu důkazů. Ty vedly k tomu, že ještě téže noci zjistili totožnost podezřelého,“ uvedla policejní mluvčí Miroslava Glogovská.

Po zadržení muž rychle pochopil, že jeho jednání mělo větší následky než si myslel. Majitel shořelého vozidla vyčíslil škodu na přibližně 200 tisíc korun. Policie nyní případ vyšetřuje jako trestný čin poškození cizí věci. Pachatel může u soudu čelit trestu odnětí svobody až na jeden rok.

