Auto za více než 300 tisíc zmizelo z Klášterce nad Ohří. Za pár dní ho sice policisté našli, bylo ale rozebrané na díly. Ty mladistvý pachatel prodal za 30 tisíc.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Majitel měl auto zaparkované v Klášterci, zamčené a odstavené kvůli technické závadě. "Jak policisté šetřením odhalili, nepojízdné vozidlo bylo z místa odvezeno za užití odtahového auta, a to až do jedné z obcí v Karlovarském kraji. Tam se také auto, nebo spíše to, co z něho zbylo, podařilo najít, zajistit a poté předat majiteli," informovala policejní mluvčí Miroslava Glogovská.

"Přestože od krádeže uplynulo jen pět dní, ke smůle majitele bylo vozidlo již z velké části rozebráno. Policisté zjistili, že jak krádež, tak následné rozebrání na díly má mít na svědomí mladík z Klášterce nad Ohří. Ten měl navíc díly, například přední nárazník, světlomety, blatníky, kapotu, víko pátých dveří a motor, údajně prodat neznámému muži za zhruba 30 tisíc korun," dodala policejní mluvčí.

Policisté mladistvého obvinili z krádeže.

