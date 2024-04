Utekl bez lupu. Připravily ho o něj zavřené dveře. Když mladík utíkal z kadaňského supermarketu s ukradenými balíčky masa za téměř 2 tisíce korun, narazil na nečekaného soupeře. Nevšiml si totiž skleněných dveří a narazil do nich. Maso nechal na zemi a utekl, o několik dní později ho ale policisté dopadli.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK / Karel Janeček

Mladík vzal v obchodě několik balení masa za 1800 korun. Jeho plánem byl útěk, bez zaplacení vyběhl z prodejny, pak ale skončil na zemi. „Narazil do skleněných dveří u východu, kterých si v tom ,fofru´ jaksi nevšiml a plnou silou do nich vrazil. Sklo u dveří prasklo a on sám i s kořistí upadl na zem. Maso nechal ležet a byl rád, že se mu podařilo utéct, i když bez lupu," popsala policejní mluvčí Miroslava Glogovská.

Jeho „smůla" ale neskončila, po pár dnech ho našli policisté. Obvinili ho z krádeže a poškození cizí věci. „Škoda na dveřích byla vyčíslena na bezmála 22 tisíc korun. U soudu může 21letému muži hrozit s ohledem na nedávné odsouzení pro majetkovou trestnou činnost v krajním případě až tříleté odnětí svobody," dodala policejní mluvčí.

