Hodně překvapený byl muž, který v Kadani usnul na lavičce při čekání na vlak. Když se vzbudil, chyběl mu mobilní telefon. Zloděje, který spícího cestujícího okradl, policisté rychle odhalili. Hrozí mu teď až dva roky vězení.

Mobilní telefon. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Luboš Hájek

Pachatel využil příležitosti a okradl muže ve vestibulu vlakového nádraží v Kadani. "Poškozený, který na lavičce čekal na vlak, ke své smůle usnul a z ruky mu přitom vypadl na zem mobilní telefon. To neuniklo původně neznámému zlodějíčkovi, který byl poblíž. Sehnul se pod lavičku, mobil sebral a z nádraží odešel," popsala policejní mluvčí Miroslava Glogovská.

Když se cestující probudil, začal mobil hledat. Když se mu to nedařilo, zavolal strážce zákona. Policisté ve spolupráci se strážníky pak pachatele odhalili, byl jím 37letý muž z Rokycan. Tamní policisté ho zadrželi. "V případě soudem prokázané viny mu podle zákona hrozí trest odnětí svobody až do výše dvou let," dodala Miroslava Glogovská.

Mohlo by vás zajímat: Slovan v Kadani: Přeměna socialistické hrůzy ve startovací bydlení začíná