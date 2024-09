Podle policejních informací začátkem července volal muž z Kadaně na tísňovou linku, že byl okraden skupinou tří lidí. „Když se okradený vracel se známým z práce, napili se alkoholu. Po několika hodinách jim pití došlo, a tak jeden z nich došel na čerpací stanici pro láhev vodky. Tam ho oslovil muž v zaparkovaném autě s nabídkou sexuálních služeb,“ uvedla policejní mluvčí Miroslava Glogovská.

V autě seděli další dva spolujezdci, muž a žena. Okradený si vlezl do auta k ženě a řidič okamžitě vyjel na odlehlou část města. „Na místě oba muži nabídli sexuální služby výměnou za peníze. Poškozený tak otevřel peněženku, kde měl uloženo více než 15 tisíc korun. Toho si zloději všimli a tak na něj namířili zbraň, peněženku mu sebrali, nechali ho vystoupit z auta a z místa ujeli,“ vysvětlila mluvčí.

Policie ihned po oznámení trestného činu začala pachatele hledat. Během několika hodin se kriminalistům podařilo zjistit totožnost podezřelých a ještě ten samý den po oznámení byl jeden z mužů zadržen. Následující den byl zatčen i druhý podezřelý.

„Oba muži, ve věku 38 a 26 let, byli obviněni ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže. Vyšetřovatel podal návrh na jejich vzetí do vazby.,“ upřesnila Glogovská. Starší z mužů je nyní stíhán ve vazbě, mladší je vyšetřován na svobodě. Oběma hrozí trest odnětí svobody od dvou do deseti let.

Kriminalisté ztotožnili také ženu, která se incidentu zúčastnila jako spolujezdkyně. Zda se podílela na krádeži, policie prověřuje.

