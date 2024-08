Kauze obviněného radního Marka Hrabáče (ANO) věnovali krajští radní ve středu hned několik mimořádných bodů. Kromě jiného stáhli z projednání zakázky týkající se především oprav silnic, o těch by měli jednat na mimořádné radě příští týden v úterý. „Především jsme odvolali ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje Libora Tačnera a pověřili do uzavření výběrového řízení vedením této naší příspěvkovky jeho náměstkyni Lenku Holovskou,“ řekl po středeční radě hejtman Jan Schiller (ANO) s tím, že v úterý budou snad mít radní již více informací, aby o zakázkách mohli rozhodnout. Doposud se s krajem o kauze policie nebo státní zastupitelství nebavily, pouze policisté na hejtmanství zapečetili kancelář Marka Hrabáče.

Kromě toho se zabývali přímo také Markem Hrabáčem, kterého, pokud sám nerezignuje, mohou z funkce odvolat pouze zastupitelé. Jeho pravomoci radní přenesli na radního Jana Růžičku (KDU-ČSL). „Mohl jsem to převzít sám, ale aby se předešlo spekulacím, že něco zametáme pod koberec, domluvili jsme se s panem Růžičkou a pravomoci pana Hrabáče přenesli na něj,“ vysvětlil Schiller, podle jehož slov nemá v současné době svolávat mimořádné zastupitelstvo. To by se totiž s ohledem na zákonem dané termíny konalo jen několik dní před řádným jednáním krajských zastupitelů na začátku září. „Mrzí nás, že to hodí špatné světlo na celý Ústecký kraj. Je to ale selhání jednotlivce,“ doplnil hejtman Schiller.

Na Růžičku tak v nejbližších dnech čeká práce na převzetí celého resortu dopravy a především kontrola dopravních projektů, které měla schvalovat rada ve středu. Kromě jiného například opravu mostu v Roudnici nad Labem, kterému by jinak hrozilo zavření.

Radní se domluvili také na zadání auditu zakázek mezi Správou a údržbou silnic a firmami, které v kauze nyní figurují. V současné době jsou známá jména pouze dvou takových firem, Rocknetu a Reo Group, které propojuje osoba majitele Ladislava Šmucra, který je také mezi zadrženými. „Audit zadávání veřejných zakázek, který uděláme ve spolupráci s odborem kontroly a odborem investic, se bude týkat období od roku 2018. Pokud se objeví další firmy zapojené do této kauzy, bude audit rozšířen i na tyto firmy. Budou prověřeny také interní postupy organizace při zadávání veřejných zakázek s důrazem na neobvyklé postupy v zadávacím řízení,“ řekl nový krajský radní pro dopravu Jan Růžička, který si tak k financím přibral další velký a náročný rezort.

Audit se bude týkat zakázek malého rozsahu, které podle směrnice jsou v SÚS do tří milionů korun. V nové směrnici bude částka snížena na půl milionu korun. U těchto zakázek stačí poptávkové řízení, tedy oslovit pouze vybrané firmy a z jejich nabídek vybrat tu nejvýhodnější.

