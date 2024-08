Podobně se vyjádřila také lídryně Spojenců pro kraj v nadcházejících krajských volbách Karolína Žákovská. „Pokud bude pan radní obviněn, měl by okamžitě rezignovat na své politické funkce. Obvinění z trestných činů souvisejících s výkonem funkce by mělo být stopkou pro všechny politiky, a to v zájmu zlepšování politické kultury a posilování důvěry lidí ve zvolené zástupce,“ uvedla po policejní razii Žákovská. Spojenci pro kraj jsou současným koaličním partnerem ANO v krajské radě.

Pro lídra dalšího koaličního partnera ANO ODS Jiřího Kulhánka byla úterní policejní razie a zapečetění Hrabáčovy kanceláře velkým překvapením. „Přiznám se, že jsem dneska ještě nečetl noviny, protože jsem od rána na cestách po obcích kvůli prevenci kriminality. Vím jen to, co mi volali lidé, bez bližších detailů. Doufám, že to policie vyřeší jak má. Ve středu máme shodou okolností radu kraje, kde se tím budeme určitě zabývat,“ přiblížil nejbližší koaliční plány Jiří Kulhánek.

Zadávání veřejných zakázek dlouhodobě kritizuje Filip Ušák, který bude v zářijových volbách stát v čele nového politického subjektu. Před čtyřmi lety byl lídrem STAN. „S panem radním Hrabáčem jsem se kvůli tomu dostal nejednou do střetu. Je samozřejmě nepřijatelné, aby jakémukoliv politikovi byla zapečetěna kancelář a aby kolem něj kroužily kordony policistů. Počkám si na další vývoj, ale očekávám vyvození odpovědnosti směrem k lídrovi hnutí ANO a vůbec celé této „protikorupční“ koalici na kraji, která je po celé volební období zmítána podobnými skandály,“ řekl Ušák.

Podle lídra STAN Jana Papajanovského stíhá současnou krajskou koalici jedna velká korupční kauza za druhou a připomíná velkou korupční kauzu Krajské zdravotní z počátku tohoto roku, ve které je stíhaná řada lidí. „Nyní byl zadržen krajský radní, který má na starosti opravy silnic nebo nákupy autobusů. A zároveň kandidát na hejtmana. Zdá se, že kraj je zavalený kauzami. Jen to potvrzuje náš názor, že Ústecký kraj potřebuje zásadní změnu,“ řekl Deníku Papajanovský.

Lídr společné kandidátky komunistů a sociálních demokratů Oldřich Bubeníček k aktuální kauze nemá bližší informace, čerpá pouze z médií. „Upřímně řečeno mne to překvapilo. Znám pana Hrabáče ještě z doby, kdy jsem byl na kraji. Na druhou stranu, kdyby se nic nestalo, policie by nezakročilo. Asi jako většina lidí, i já čekám na podrobnější informace,“ uvedl lídr společné kandidátky levicových stran a bývalý hejtman Oldřich Bubeníček.

Na nedostatek přesných informací upozornil také lídr Pirátů v krajských volbách Vít Rous. „Je to ale pořád dokola. Vlády v Ústeckém kraji mají nějakou smůlu na kauzy. Byla tu už dost velká korupční kauza Krajské zdravotní. V tomto případě nemáme dostatek informací, ale rozhodně není normální, aby si pro politiky chodili policisté,“ řekl Rous.

Lídr Lepšího severu Jan Paparega pak ponechal úterní události bez komentáře. "Na nějaký komentář je ještě příliš brzy," řekl Deníku mosteckých senátor a bývalý primátor Mostu Paparega.