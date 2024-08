„Chceme odvolání trestně stíhaného primátora a odchod ředitelů městských organizací, které policie obvinila. Čím dříve budeme reagovat, tím méně dopadne ostuda na celé město,“ zdůvodnil Marian Bystroň, předseda zastupitelského klubu PRO Chomutov. Právě on inicioval jednání s vedením města.

„Důvěryhodnost města je vážně poškozena. Je to korupční skandál velkého rozsahu a musíme reagovat tak, abychom obnovili důvěru občanů v samosprávu,“ je přesvědčený Bystroň.

S jednáním souhlasí první náměstek primátora Milan Märc (Nový Sever). „Je to rozumné řešení. Nedokážeme jen splnit požadavek opozice naplánovat ho do konce týdne,“ uvedl s příslibem, že nejzazším termínem by mělo být pondělí.

Většina předsedů zastupitelských klubů předem potvrdila, že se jednání zúčastní. Bude to první příležitost, aby dostali ucelené informace. „Oficiálně jsme se zatím nedozvěděli vůbec nic. Máme jen kusé informace z médií, nemůžeme ale řídit město na základě toho, co si přečteme v novinách,“ podotkl zastupitel Jiří Richter z Chomutovské koalice.

Většina opozice je víceméně jednotná v tom, že by měli obvinění ve svých funkcích skončit. „Máme naprosto stejné stanovisko jako PRO Chomutov,“ potvrdil předseda zastupitelského klubu SPD Ladislav Kosán. „Až bude schůzka předsedů, naše oficiální stanovisko bude, aby byli všichni tři obvinění na zasedání zastupitelstva ze svých funkcí odvolaní,“ uvedl za všechny členy hnutí.

V elegantnější řešení doufá Jaroslav Komínek (KSČM). „Předpokládám, že nás vedení města svolá s tím, že už má rezignační dopis od pana primátora, protože mi připadá nevhodné, abychom ho odvolávali. Nebylo by to důstojné. Neměli bychom mít ani ředitele organizací, kteří byli obvinění,“ dodal.

Daniel Černý (STAN) promluvil o ostudě, která kvůli kauze padá na město. „Sice je nějaká presumpce neviny, ale obviněným nic jiného nezbývá, než rezignovat. U primátora je to jasné, je to hlavní figura. Pracovat pro město by teď určitě neměli ani ředitelé. Teprve pokud budou očištěni, mohou se znovu zúčastnit výběrového řízení,“ míní.

Jednoznačné vyjádření zatím nepadlo od vládnoucí koalice ve složení ANO a Nový Sever. Redakce se snažila získat stanovisko předsedy zastupitelského klubu ANO Jiřího Toušky, to se ale do uzávěrky nepodařilo. Podle vyjádření Bystroně údajně odmítl účast na jednání s odůvodněním, že „ještě není jasné, zda bude Marek Hrabáč propuštěn z vazby a bude se moci obhájit osobně“.

V době nepřítomnosti primátora Chomutova je nejvyšším statutárním zástupcem města první náměstek primátora Milan Märc (Nový Sever) a druhý náměstek primátora Milan Petrilák (ANO).

