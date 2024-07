Chomutovští policisté objasnili sérii vloupání do nádrží zaparkovaných nákladních vozidel, ke kterým došlo v posledních dnech. Pachatelé odcizili desítky litrů nafty a kapaliny používané do dieselových motorů. Mezi zadrženými je i 49letý recidivista, který byl nedávno propuštěn z vězení.

Ze soboty 6. na neděli 7. července se v obcích Černovice a Málkov odehrály krádeže nafty z nákladních aut. „V Černovicích někdo z nádrže náklaďáku odcizil 25 litrů nafty. Během stejné noci se pachatel dostal do nádrže zaparkovaného kamionu v Málkově a pomocí hadice odcizil 10 litrů kapaliny používané do dieselových motorů," uvedla policejní mluvčí Miroslava Glogovská.

Policistům se po provedeném šetření podařilo zajistit a následně i zadržet dva podezřelé muže ve věku 20 a 18 let.

Stejný zločin se odehrál také v minulém týdnu, kdy nejprve neznámý pachatel vnikl do areálu jedné chomutovské firmy, kde odcizil 150 litrů nafty. Kriminalisté po důkladném šetření zjistili, že se jedná o 49letého zkušeného recidivistu, který byl už pro krádež několikrát souzený.

„Všem třem mužům policisté sdělili podezření ze spáchání trestného činu krádeže. Dvěma mladým mužům hrozí podle zákona trest odnětí svobody až do výše dvou let, staršímu muži by soud s ohledem na jeho trestní minulost mohl uložit až tříleté odnětí svobody," uzavřela Glogovská.

Mohlo by vás zajímat: Po 95 letech zpět! Kludského slavný vůz dorazil do Jirkova v plné kráse