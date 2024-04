Rodinné domy, kůlny, garáže, farma, ale také sklad školy. Takový je výčet vloupání 22letého muže, který na Chomutovsku při „návštěvách" způsobil škodu přes 200 tisíc korun. Na největší lup se přitom ani moc nenadřel, věděl, kde majitelé schovávají klíče, dokonce za sebou zamkl a klíče vrátil na místo. Na „účtě" má výtečník navíc napadení známého přítelkyně. Muž, který je aktuálně ve vězení za jinou trestnou činnost, si může svůj pobyt za mřížemi prodloužit až o pět let.

Policie ČR. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lada Součková

Podle chomutovských policistů má 22letý muž v posledních týdnech na svědomí dost věcí. „Předmětem jeho zájmu byly různé objekty na Chomutovsku, a to rodinné domy a jejich přístavby, například kůlna nebo garáž, odkud dotyčný kradl různé věci. Vniknout však měl i do areálu farmy nebo do skladu základní školy. Z obou posledně zmíněných míst měl odcizit elektrokoloběžky. Kromě toho poškození přišli o různé věci, například fotoaparáty, náramkové hodinky, tablet a další elektroniku, ale i o nářadí. Aku vrtačky, aku řetězovou pilu, motorové pily a další. Dotyčného zaujala i značková příruční cestovní taška v hodnotě přesahující 20 tisíc korun. Z kůlny u jiného domu zase odcizil tašku s alkoholem," popsala policejní mluvčí Miroslava Glogovská.

Největší škodu, 160 tisíc korun, napáchal v domě, kam se paradoxně dostal bez námahy. Odcizil tam elektroniku a tašky s nejrůznějším obsahem. „Využil totiž toho, že již dříve si při provádění zednických prací na tomto rodinném domě všiml, kde majitelé nechávají pro pracovníky zpřístupněné klíče. V jejich nepřítomnosti si pak bez potíží dům odemkl a vnikl dovnitř. Poté, co si z něho vzal, co chtěl, tak za sebou opět zamkl a klíč vrátil na původní místo," pokračovala mluvčí.

Celkem během několika týdnů napáchal škodu za 200 tisíc. Většinu věcí prodal, menší část se podařilo vrátit majitelům.

„Kromě popsané majetkové trestné činnosti však měl ještě zaútočit na známého své přítelkyně. Když se totiž jednoho večera vracel do bytu, kde se ženou bydlí, otevřel mu zmíněný muž, který byl v bytě na návštěvě. To ho zřejmě rozčílilo a nejprve slovně a poté i fyzicky ho napadl. Muž tak schytal takzvanou hlavičku do obličeje a poté i několik ran pěstí do hlavy. Poškozený musel být ošetřen v nemocnici, utrpěl totiž zlomeninu nosních kůstek, pohmožděniny a škrábance," uvedla Miroslava Glogovská.

Po zadržení policisté muže obvinili z krádeže, porušování domovní svobody a ublížení na zdraví. Následně putoval do vazby. „Nyní už je muž ve výkonu trestu odnětí svobody, který mu byl mezitím uložen za předchozí trestnou činnost. V případě odsouzení za další trestnou činnost mu soud pobyt ve věznici může prodloužit o až o dalších pět let," dodala policejní mluvčí.

