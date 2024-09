V předešlých dvou dnech dostaly stovky škol v celé České republice oznámení, jehož autor hrozil, že jsou zaminované. E-mail dostaly některé i dnes. Policie proto přijala zvláštní opatření. Stejně tak školy, což potvrdili i ředitelé na Chomutovsku. Někteří rodiče se rozhodli, že raději nepošlou děti do školy.

Řada škol na Chomutovsku ohlásila, že žádný výhrůžný e-mail neobdržela, přesto ale zvýšily bezpečnostní opatření. To je příklad Základní školy Březenecká v Chomutově. „Od úterka jsme byli policií informovaní a samozřejmě máme zvýšenou opatrnost. Hlídáme, aby do školy nevcházely cizí osoby a prostory pravidelně procházíme,“ informovala ředitelka Vladimíra Nováková.

Podobně se vyjádřila také klášterecká škola Petlérská. „Chtěl bych vás ujistit, že žádné relevantní riziko našim žákům nehrozí. Na naši školu žádný výhružný email nepřišel,“ uvedl ředitel Jiří Kypta. „Škola již několik let uplatňuje preventivní opatření pro zamezení vstupu cizích osob do budovy. Pokud by nějaké závažné riziko hrozilo, tak by škola maximálně spolupracovala s Policií ČR a žáci i rodiče by byli okamžitě informováni,“ ujistil.

Přesto právě v některé z kláštereckých škol došlo ve čtvrtek ráno k evakuaci. Prostory poté prohlédli policisté.

Výhrůžný e-mail ve čtvrtek ráno přijali v Základní škole Kadaňská v Chomutově, vyznívá ale zmatečně a psaný je velmi špatnou češtinou. Jak informovala ředitelka Ilona Zahálková, i tady dbají zvýšených opatření. „Máme jediný přístup do školy, který má kouli místo kliky a je tam vrátnice. Není tedy možné, aby se někdo nenápadně ocitl třeba v tělocvičně. Kolem školy máme také kamerový systém,“ zmínila.

Někteří rodiče se kvůli výhrůžkám školám rozhodli, že své děti ponechají doma. „Bojím se, nechci nic riskovat. Naštěstí se můžeme u syna s manželem prostřídat, protože pracujeme na směny,“ uvedla Simona P. z Chomutova.

Podle škol se jedná spíše o jednotlivé žáky, kteří nedorazili do školy. Někteří rodiče to oznámili předem telefonicky nebo e-mailem. Další využili možnosti, kterou jim dává školní řád, a zkrátka omluvili jednodenní nepřítomnost školáka.

Na objasnění případu na celorepublikové úrovni pracuje Policie České republiky ve spolupráci s Národní centrálou proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě.

„I v Ústeckém kraji aktuálně prověřujeme výhrůžný e-mail, který byl adresován místním školám a ve kterém pisatel institucím oznamuje, že jsou zaminované,“ uvedl mluvčí policie Kamila Marek. „Se zástupci škol intenzivně komunikujeme a přijali jsme příslušná opatření, v rámci kterých chceme do běžného chodu zasahovat co nejméně. Zároveň chceme ujistit veřejnost, že nemáme žádné konkrétní informace vedoucí k tomu, že by měl být někdo ohrožen. Jakmile zjistíme bližší okolnosti, budeme veřejnost informovat. Z dosud zjištěných skutečností se nám však pokračující výhrůžka nejeví jako relevantní, i přesto ji nebereme na lehkou váhu a všemi oznámeními se zabýváme,“ doplnil.

