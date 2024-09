Muž se přihlásil i k obvinění, že se nejen k nezletilé, ale i k dalším členům rodiny choval extrémně hrubě. Soud ho za sexuální delikty a týrání poslal na 7 let do vězení, zatím nepravomocně. Zneužívané dívce musí zaplatit 300 tisíc jako nemajetkovou újmu a nastoupit ústavní protialkoholní léčbu. Podle znalců muž nemá psychickou poruchu ani deviaci, ale propadl démonu alkoholu. A právě častá opilost měla nejspíš podstatný negativní vliv na ovládání jeho sexuálních choutek vůči nevlastní dceři.

K sexuálnímu zneužívání na Chomutovsku docházelo mezi lety 2020 a 2023, a to často, nejméně pak dvakrát týdně. „Využíval chvil, kdy ostatní děti byly mimo byt a matka dětí na nákupech nebo na směnách. Stejně tak vyžadoval sex v automobile, když s poškozenou jeli na nákup,“ popsala státní zástupkyně Simona Konopáčová v obžalobě.

Dívka se nejprve podvolovala a nebránila, byla totiž omezena nízkým věkem, sexuální nezkušeností, důvěřivostí a snadnou ovlivnitelností. Později používala pasivní obranné strategie jako stažení, zmražení a podřízení se. A to i v reakci na stres a ohrožení, když se otčím choval dominantně a pod vlivem alkoholu velmi často i agresivně k celé rodině.

K tomu docházelo takřka denně. „Nadával a častoval poškozené výrazy kráva, k….a, špína, p..a, bil je vařečkou a plastovou obouvací lžící přes stehna, kopal do stehen, dával jim facky,“ vypočítala státní zástupkyně nadávky s tím, že dál po nich házel boty, kus zmrzlého masa či křeslo a smýkal s nimi za ruce po bytě.

Muž na vyzvání soudu, jestli chce k vytýkanému jednání něco říct, reagoval, že nechce.

Podíl viny nese i matka

Podle opatrovnice nezletilé Lucie Průchové došlo k zásadní újmě na zdraví poškozené dívky a zásahu do jejích osobnostních práv. „Do dneška má následky, navštěvuje psychiatrii a centrum duševního zdraví,“ uvedla opatrovnice s tím, že muž zásadně ovlivnil vzorec chování dívky. „Mužská složka u ní bude velmi negativní a těžko říct, jestli bude moct žít v běžných vztazích,“ podotkla opatrovnice.

Muž se za těžší ze zločinů nacházel v trestní sazbě 5-12 let odnětí svobody. Potom, co učinil prohlášení viny, navrhla mu státní zástupkyně 7,5 roku. Senát muže po krátké poradě nakonec poslal do věznice s ostrahou na 7 let. Podstatnou polehčující okolností mu bylo přiznání. „Kdyby se nepřiznal, byl by trest výrazně vyšší,“ potvrdil soudce Ondřej Peřich.

Muži přitěžovalo, že si velmi negativně k nevlastní dceři i celé rodině počínal dlouho a intenzivně, kdy tomu děti neměly jak utéct. Dívce diagnostikovali posttraumatickou stresovou poruchu. „Kdokoli se stane obětí takového jednání, bude tím trpět. Ten její život není nějak růžový, má to těžké, obžalovaný k tomu dost negativně přispěl,“ upozornil soudce.

Muž nemá sklony k páchání sexuálních zločinů a za jeho jednání z velké části může démon alkohol, kterým se snažil nahradit předchozí závislost na drogách. Velkou vinu na zneužívání i týrání podle soudce měla i matka, která mohla zaznamenat náznaky od dcery. Když už některé incidenty s otčímem řešila, neměla se jen spokojit se slibem, že už to neudělá.

Muž si po vynesení rozsudku ponechal lhůtu na případné odvolání, to samé pak učinila státní zástupkyně. Rozsudek je tak nepravomocný.

