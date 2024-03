Fraktura lebky je přitom pro tak malé dítě velmi nebezpečná. Muž ani jeho přítelkyně s malou hned nespěchali do nemocnice, k hospitalizaci došlo dokonce asi až po týdnu. Jejich dcera je dnes sice naštěstí bez zjevných trvalých následků. Muže ale začali stíhat na svobodě a žalobkyně mu navrhuje 15 let vězení. Případ totiž v přípravném řízení kvalifikovali jako pokus o vraždu na dítěti mladším patnácti let, kdy muži hrozí až výjimečný trest.

Obžalovaný skutek popírá. „Nestalo se to, cítím se být nevinen,“ řekl. Osudného dne se vrátil domů pozdě večer po odpolední šichtě. „Malá se vzbudila mezi 2.-3. hodinou ráno. Udělal jsem jí jídlo, plakala, vzal jsem si ji na nohy a houpal. Usnul jsem, vzbudila mě rána a pláč a malá byla na zemi vedle postele na zádech,“ vylíčil muž s tím, že hned vstal, maličkou si vzal na ruku a zkontroloval.

„Ničeho jsem si nevšiml. Přestala brečet, chovala se normálně, nic nebylo neobvyklé,“ dodal muž, který žije s přítelkyní a několika dalšími malými dětmi. Tak to prý trvalo několik dní, až museli s kojencem kvůli zvracení k lékaři a pak na chirurgii, kde jí na hlavě nahmatali bouli. „Vím, že jsem pochybil. Měl jsem strach to říct. Vím, že jsem měl jednat jinak,“ dodal ještě muž.

Jeho přítelkyně, která dnes k soudu přišla, odmítla vzhledem k jejich blízkému vztahu vypovídat. Jak vyplynulo z informací, které během dnešního jednání shrnula soudkyně Tereza Nagy, žena na tom není psychicky dobře, mívá silné ataky a péče o děti tak leží výrazně právě na muži a na příbuzných. Muž příliš neholduje alkoholu, občas si zapálí marihuanu, ale ani podle vlastních slov, ani podle těch od znalců nemá problém se závislostí.

V osudnou noc ani nebyl pod vlivem. Pokud došlo k nějakému násilí vůči malé, bylo to podle znalců pravděpodobně v afektu pod vlivem zátěže muže ze starostí o rodinu a z práce. Soudkyně dnes líčení odročila na 4. června, kdy má vypovídat znalkyně z oboru lékařství o tom, co se stalo poškozenému dítěti.

