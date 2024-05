Krást do domova seniorů se vydala osmnáctiletá dívka na Chomutovsku. Aby se dostala dovnitř, použila lest, pak se vydávala za zástupce charity, tvrdila, že vybírá na prospěšné projekty. Z jedné ze seniorek tak podvodně vylákala šest set korun, pak utekla. Z peněz se ale neradovala dlouho, svědek policistům dal dobré informace a strážci zákona zlodějku rychle našli.

Peníze. Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

"Do jednoho z domovů pro seniory na Chomutovsku se teprve 18letá dívka dostala lstí a zamířila si to do otevřeného pokoje v prvním poschodí. Tam bydlí více než 80letá paní, která byla v místnosti přítomna. Mladá žena jí prý namluvila, že je z nějaké organizace, která vybírá peníze na něco prospěšného. Tímto způsobem měla od poškozené vylákat peněženku, kterou jí paní na základě smyšlené historky sama dala a z ní si vybrat částku 600 korun," popsala policejní mluvčí Miroslava Glogovská.

Domov pro seniory pak dívka rychle opustila. Netrvalo ale dlouho a policisté věděli, o koho jde. "Díky informaci k její osobě, kterou policistům poskytl jejich bývalý kolega, jenž pracuje ve zmíněném objektu, byla totožnost ženy rychle zjištěna," potvrdila policejní mluvčí.

Ženu policisté obvinili z krádeže a porušování domovní svobody.

