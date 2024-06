„Je to agresivní čuba. Jak někdo v bytě otevřel dveře, bez váhání vyrazila a šla po mé čubince. Zakousla se jí do hrudníku,“ popsala majitelka. Nerovný zápas po chvíli ukončil chovatel, který mohutné feně tiskl krk, aby se dostala z tranzu a povolila čelisti. Bohužel pro malou fenku bylo pozdě.

Když se paní Kadlecová dozvěděla o útoku, okamžitě se uvolnila z práce a odvezla psa k veterináři. Fenku se ale nepodařilo zachránit. Během chirurgického zákroku zkolabovala a následně uhynula.

Za veterinární péči a následné zpopelnění majitelka zaplatila 14 tisíc korun. Daleko více než to ale majitelku drtí ztráta rodinného mazlíčka. „Když přišly ostatky naší Lilinky domů poštou, byla jsem v háji. Ta bezmoc! Patřila k naší rodině. Vyrůstala vedle mojí dcery a běhala za ní, když jezdila na kole. Byla to taková klidná a úžasná čubička,“ dodala v slzách.

Podle jejích slov se nejednalo o první útok sousedovy feny. Jejího druhého psa, staforda, napadla letos v únoru. Výsledkem bylo pár kousanců, které se ale obešly bez zásahu veterináře. Od té doby majitelka nosí kasr pro ochranu svých psů a případně i svého zdraví.

Podle Jirkovanky je chyba na straně majitele feny amerického bully. „Nedávám jí vinu, ona za to nemůže. Je to jeho chyba. Nechává ji běhat bez košíku. Kvůli ´machrům´ jako je on, kteří mají potřebu si něco dokazovat tím, že si pořídí takového psa a pak na něj nestačí, trpí celé plemeno,“ míní.

Proto se rozhodla, že celou věc nenechá být. Po sousedovi požaduje úhradu nákladů, podala také oznámení na policii. Ta potvrdila, že případ vyšetřuje.

„Mohu potvrdit, že v souvislosti s úhynem psa, který měl být napaden jiným psem v Jirkově, jsme přijali dne 30. května oznámení,“ informovala policejní mluvčí Pavla Kofrová.

Skutečnost, že se záležitost dostala až k rukám policie, majitele psa zaskočila. „Vinu jsem přiznal, přestože dílem byla i na nich. Jejich pes nebyl na vodítku. Náklady uhradím,“ přislíbil třicátník.

Podle jeho mínění fena není nebezpečná, aby byla zvládnutelná, absolvoval s ní výcvik. „Je ale dominantní, brání si své území, svého partnera. Všem fenkám chce dokázat, že je její, když je vedu oba,“ uvedl. Po posledním incidentu proto přijal opatření. Psy venčí zvlášť. „Venku je vodíme na krátkém vodítku, a to nasazujeme ještě v bytě, než otevřeme dveře na chodbu,“ kál se.

Košík svým psům nenasazuje, což ale neodporuje místní vyhlášce, pokud jsou na vodítku. V tomto ohledu změnu nechystá ani do budoucna, přestože připustil, že jeho fena amerického bully napadla i další psy. Obě zvířata přitom venčí i jeho děti bez dozoru dospělého.

