„Je to logické. Pokud máte rodinu, odpadá vám řešení spousty stresujících situací. Od hledání partnera po chybějící zázemí a naopak přebývající samoty. Tyto problémy ve fungujícím i méně fungujícím vztahu zkrátka neřešíte. Manžel má vypráno, navařeno a zkrátka pocit domova,“ poznamenala šestatřicetiletá Klára z Jablonce nad Nisou.

Její slova nepřímo potvrzuje i rozsáhlá anketa Deníku, do které se zapojilo téměř devět tisíc čtenářů. Jednadevadesát procent z nich totiž považují partnerský vztah mezi tři nejdůležitější životní priority. Pro dalších devětapadesát procent je důležité žít po založení rodiny v sezdaném partnerství. Třeba už jen kvůli příjmení dítěte.

Sňatek je důležitý

Přestože dnešní doba nabízí i moderní verzi vztahu, a to žití „na hromádce“, odborníci se shodují, že uzavření sňatku, je pro pár velmi důležitý. „Lidé tak přebírají větší zodpovědnost. Manželství totiž nejde tak lehko, často neuváženě, opustit. Je to i určitá právní jistota. Ale záleží i na předchozí výchově jedince, jeho morálních vlastnostech a zodpovědnosti vůči druhému,“ uvedl liberecký psycholog Václav Holub.

A jaký je recept na spokojené manželství? Možná to bude znít jako z příručky, ale je to zkrátka fakt. Ve zdravém manželství by neměla chybět tolerance, komunikace a úcta. „Svého manžela respektuji a toleruji. Přijímám ho takového, jaký je a rozhodně se ho nesnažím měnit,“ říká nabyté zkušenosti jednačtyřicetiletá Lenka, která setrvává v manželství již dvacátým rokem.

Anketa Deníku dále ukazuje, že lze po celý život žít s jedním partnerem. Z devíti tisíc odpovídajících, si to myslí 7 280 čtenářů. Václav Holub pro Deník uvedl základní pravidla spokojeného manželství. „Vzájemná úcta, tolerance, respekt vůči sobě navzájem by mělo být samozřejmostí. Nesmí ani chybět určitá míra osobní svobody pro oba,“ dodal Holub.

Vztahy jako klíč ke spokojenosti

A potvrzují to také vědecké průzkumy. „Dobré vztahy v rodině či mezi přáteli zaručují šťastnější a zdravější život, bylo zjištění slavného výzkumu Harvardovy univerzity již z roku 1938. I praxe dokládá, že kvalitní vztahy jsou klíčem ke spokojenosti,“ uvedla sexuoložka Laura Janáčková.

„Podle údajů ČSÚ je délka dožití u ženatých mužů delší o 8 let ve srovnání se svobodnými. U žen činí tento rozdíl 6 let. A nakonec i má praxe onkopsycholožky potvrzuje, že na sklonku života lidé často pochopí, jak důležitý je pocit blízkosti a porozumění, jak úzká je spojitost mezi vztahy a štěstím,“ uzavřela Janáčková.