Láska a namlouvání

Pro 60 procent Čechů je svatba důležitá. Nevěsty chtějí prsteny za desetitisíce

Desítky tisíc za prsten, víkend v Paříži, luxusní večeři. To, co naši prarodiče přehnaně neprožívali, se v poslední době proměnilo v závod o nejoriginálnější žádost o ruku. Pro Čechy je svatba důležitá. To ostatně prokázala i rozsáhlá anketa Deníku, do které se zapojilo více než 9000 čtenářů. Pro šedesát procent z nich je totiž manželství podmínkou pro založení rodiny. A proto neváhají do přípravy svatby a zásnub samotných vrazit velké peníze a měnit zaběhlé tradice.

„V minulosti se zásnuby skládaly ze dvou kroků, v prvním z nich ženich požádal rodiče své vyvolené o svolení, a pokud souhlasili, druhým krokem bylo veřejné oznámení zasnoubení. Zásnuby byly vlastně poselstvím určeným hlavě „obecenstvu“ příbuzným, známým a především rivalům. Později nastalo přechodné období, kdy se zásnuby téměř vynechávaly a budoucí manželé se prostě dohodli, že se vezmou,“ uvedla majitelka svatebního salónu a poradkyně svatebčanů Lenka Vostradovská. Netradiční svatba? Trendem na Teplicku je balón Přečíst článek › V současné době sice není na zásnuby kladen zásadní důraz, není to nezbytný krok ke svatbě, přesto se pomalu vracejí se vším, co k nim patří a možná i nepatří. Rozdíl mezi dnešními a historickými zásnubami je hlavně v přidání jednoho důležitého kroku, nyní naprosto samozřejmého. Jde o vyjevení záměru tedy té části, kdy muž žádá o ruku svou vyvolenou. Je pro vás ve vztahu svatba důležitá? Hlasujte v ANKETĚ pod článkem „Některé slečny dnes zásnubám přikládají tak velký význam, že trvají na tom, že se nevdají, pokud muž nepřinese přesně ten správný prsten přesně tím správným způsobem,“ pokračovala odbornice. Podle autorky knih o vztazích a docentky psychologie Laury Janáčkové je žádost o ruku symbolem romantické lásky, kdy muž projevuje více či méně oficiálně svůj zájem o dlouhodobý vztah. Žádost o ruku je důležitější pro ženy „Každá žena touží po dlouhodobém vztahu a žádost o ruku pro ni představuje ujištění, že její partner má v úmyslu investovat svou lásku i své zdroje do ní a do jejích eventuálních potomků. Praxe ukazuje, že žádost o ruku je ve vztazích daleko důležitější pro ženy, které jí přikládají symbolický význam než pro muže, kteří se spíše tomuto zvyku přizpůsobují s přáním udělat své protějšky šťastné,“ vysvětlila psycholožka. A to je právě důvodem odklonu od tradic. Najdou se však regiony, kde staré zvyky stále platí. Tradice, kdy ženich žádá o svolení nejdřív nevěstiny rodiče, přetrvává například na Českokrumlovsku. Muž tu za rodiči přichází s květinou v ruce. Svatební hostina? Nejlepší je české menu, u kterého nikdo nezůstane hladový Přečíst článek ›

Autor: Barbora Zemanová