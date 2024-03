Zpocení Piráti. Na Kobře rozhodli až v nastavení, hrdinou je Tůma

Když trenér pražské Kobry Miloslav Šeba v úterý mluvil o tom, že by rád první zápas osmifinále play off s Piráty dotáhl do extra time, tak nemluvil úplně z cesty, ač favorit byl jasný. Poprvé se mu to pod vrcholky Krušných hor nepovedlo, odvezl si se svým týmem porážku 0:3. Na pražském ledě už se tancovalo jinak, Piráti rozhodli o druhé výhře až v nastaveném čase. Podruhé porazili Kobru, tentokrát v prodloužení 3:2. Euforický gól dal Martin Tůma!

Piráti vedou nad pražskou Kobrou v sérii 2:0. | Foto: Piráti Chomutov