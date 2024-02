/FOTO A VIDEO/ Sloužil více než šedesát let, pak se sesunul k zemi. Starý chomutovský zimní stadion už žije pouze ve vzpomínkách pamětníků. Odehrály se na něm památné bitvy, bezpočet capartů se na jeho ledu naučilo bruslit, spoustu zážitků na „stodolu", jak se nepříliš útulnému stánku říkalo, mají i fanoušci, kteří drželi hokejistům palce v hledišti. Přečtěte si příběh starého zimáku, který byl otevřený před 75 lety, a připomeňte si ho díky několika dnes již raritním fotografiím.

Zimní stadion Chomutov | Foto: se svolením Oblastního muzea v Chomutově

Hokejoví Piráti si v současnosti užívají luxusu moderní haly na Zadních Vinohradech, pohodlím sympatické arény jsou hýčkaní i jejich příznivci. V komfortu žijí od roku 2011. A právě tehdy dosloužila „stodola", obstarožní zimák, jehož historie sahá do konce čtyřicátých let minulého století. Stál v centru města, přesněji naproti Lidlu u kruhového objezdu.

Ale pozor, první zimní stadion stál jinde. Když se totiž v roce 1945 zakládal chomutovský hokejový klub, muselo se určit nejvhodnější místo, kam ledovou plochu umístit. Kvůli dobrému osvětlení, které by umožňovalo hrát i večerní utkání si klub vyhlédl tenisové dvorce za Sportovním domem, tedy prostor za dnešní Městskou sportovní halou. Druhý a ještě podstatnější důvod, který hrál do karet tomuto plánu, byl ten, že správce areálu byl schopný udělat dobrý led. Po pár letech a několika vítězstvích se však ukázalo, že vybraný prostor nenaskýtá příliš velké možnosti do budoucna. Pro vybudování důstojného zázemí se proto začal hledat opět nový prostor.

Než se vůbec začal chomutovský hokejový svatostánek stavět, muselo se zbourat pět staveb, které bránily jeho výstavbě. Teprve poté se mohlo začít. Se stavebními pracemi pomáhali i členové hokejového oddílu, kteří pro svůj nový stadion odpracovali neuvěřitelných třicet tisíc brigádnických hodin. Nebyli však sami, pro urychlení stavby byli i občané Chomutova a z jejichž řad se našli také dobrovolníci.

První umělý led na severu

Na přelomu roků 1948 a 1949 již bylo vše téměř hotovo, a tak se 12.prosince 1948 mohlo na regulérní ledové ploše třicet krát šedesát metrů odehrát první hokejové utkání. Hrálo se sice ještě na přírodním ledě, ale už s pevnými mantinely. Hovět si mohli i diváci, kteří měli z vyvýšených, i když zatím nedodělaných náspů, báječný pohled na hru. O dva měsíce později se již po prvním vítězném utkání nad Sokolem Jimlín slavnostně otvíral první zimní stadion s umělým ledem v severních Čechách.

Chomutovský zimák měl tou dobou jako jeden z mála v Československu umělou ledovou plochu Pod betonovou plochou se skrývalo celkem dvacet kilometrů trubek, které rozváděli čpavek, jenž mrazil beton a následně vytvářel samotný led. Přesto měl stále své mouchy a nadále se na něm pracovalo. Každému totiž bylo jasné, že jednou bude potřeba střecha a velká přestavba.

Jako první na řadu přišla v té době velice moderní střešní konstrukce, ta byla dokončena v roce 1957. Následovala stavba vnějšího zdiva kolem stadionu, poté se dokončily tribuny v rozích stadionu. Poslední úpravou bylo přistavění části s hráčskými kabinami v přízemí a dalších dvou pater s kancelářemi.

Zájem o hokej byl po otevření zimního stadionu v Chomutově obrovský. Diváci mohly jen stát a ani po zastřešení příliš míst k sezení nebylo. Kvůli velkým návštěvám byly zprvu instalovány „vlnolamy", do země zapuštěné tyče, které měly bránit tlaku diváků na mantinely.

Zábrodský v Chomutově řádil

Nejvyšší zdokumentovaná návštěva? 10 tisíc diváků na přátelský souboji se slavným a reprezentanty oplývajícím LTC Praha. Lidé se vybavovali nejrůznějšími židlemi, stoličkami či štaflemi, jen aby lépe na hru samotnou viděli. Baník Chomutov s šampiony na konci sezony 1949/1950 nakonec prohrál 7:21.

Dát sedm branek? Velký úspěch! LTC Praha na své cestě za titulem nedostalo od žádného soupeře sedm gólů, nepodařilo se to ani reprezentačnímu výběru Švédska několik dní před duelem v Chomutově, který dokonce nedokázal vstřelit ani jednu branku. Baník tehdy navíc hrál II. třídu. Pražané potom byli několikanásobnými mistry republiky a ve svém středu měli například Vlastimila Zábrodského, který našemu týmu vsítil 10 branek, či Stanislava Konopáska, který se prosadil 4 krát. Nejlepší střelcem Baníku potom byl Miroslav Klůc, který se do listiny střelců zapsal třikrát.

Nejvyšší soutěž se hrála v Chomutově poprvé v sezoně 1951/1952. 4. listopadu 1951 byl prvním soupeřem Baníku Spartak Praha Sokolovo s Vlastimilem Zábrodským. Chomutovští slavně zvítězili 5:4, Klůc nasázel hattrick!

Smutek místo hokeje

Chomutovský zimák ale zažil i smutné chvíle. Večer 24. listopadu 1956, při havárii letu ČSA z Curychu s třiadvaceti lidmi na palubě, zemřeli při návratu z utkání švýcarského Preciza Cupu členové klubu: zakladatel a první předseda Stanislav Vaisochr (42 let), člen výboru Jan Výborný (43 let), brankář a reprezentant Miroslav Pašek (34 let), útočníci Zdeněk Nový (23 let) a Ondřej Borovička (18 let), s nimi také sportovní redaktor deníku Práce Jindřich Vrba. Pohřební průvod s rakvemi hokejistů na začátku prosince začínal u chomutovského zimního stadionu, kam se s oběťmi leteckého neštěstí přišlo rozloučit několik tisíc lidí.

Přišly pády do nižší soutěže a následné postupy. Od roku 1984 se v Chomutově hrála jen třetí nejvyšší soutěž, návštěvy byly tehdy nicotné, klub byl téměř před krachem. Opětovné vzepětí znamenalo boj o extraligu a několik slavných baráží. Mezi hokejovou elitou si ale Chomutov zahrál v novém tisíciletí až v nové aréně.

Zdroj: Youtube

To už stavební stroje a těžká technika změnily starou „stodolu" v prach. Na jejím místě nyní najdeme nevyužívaný plácek, ke který dokáží v starý zimní stadion ve své představě proměnit už jen pamětníci.

S využitím materiálů Piráti Chomutov a redakce Chomutovského deníku