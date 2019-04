"Sestup si nikdo nepřál, ale ze sezony to tak nějak vyplývalo. Dostali jsme se do toho sami. Příští rok bude Chomutov hrát první ligu," řekl Růžička po dnešní výhře 3:0 v Pardubicích.

"Hráli jsme pořád dole v tabulce a bohužel do baráže jsme nastoupili po salmonelóze. Kdyby to byli tři čtyři hráči, ale bylo jich dvaadvacet. A tím, že se hraje obden, tak nám chyběly síly. Nebylo to pro kluky jednoduché," poukázal na zdravotní problémy svých hráčů ze závěru skupiny o udržení.

Piráty mohly teoreticky udržet ve hře o extraligu České Budějovice, musely by ale doma porazit Kladno a to se nestalo. Růžička sám od sebe průběžný stav nesledoval, na základě informací na kostce nad ledem ale informace měl.

"Když jsem viděl sestavu Budějovic, tak se mi zdá, že už to víceméně dohrávají," poukázal na fakt, že Jihočeši nastoupili stejně jako Pardubice v kombinované sestavě bez několika opor. "Není to nic příjemného, je to ale hokej, sport a k tomu patří vítězství i prohry," doplnil Růžička.

Důvodem chomutovského sestupu byly i ekonomické problémy klubu, hráči často podle neoficiálních informací nedostávali plat. To však Růžička moc řešit nechtěl. "Mám na to svůj názor. Je to ale vnitřní otázka klubu a nechci se pouštět do nějakých rozborů," uvedl pětapadesátiletý kouč.

V baráži jej prý překvapily jen výkony Českých Budějovic, které jako vítěz první ligy získaly zatím jen dva body. "V baráži moc neobstály," řekl Růžička. Jen slova obdivu měl naopak na výkony Jaromíra Jágra, jenž dovedl Kladno do extraligy. "Jarda je faktor baráže, dal deset gólů. On a Tomáš Plekanec táhnou Kladno celou baráž a jsou rozdíloví hráči, kteří jsou hrozně znát," uvedl na adresu svého spoluhráče na zlatých olympijských hrách v Naganu.

Růžička vede Chomutov jako hlavní trenér od roku 2015, kdy podepsal desetiletou smlouvu. Je však pravděpodobné, že v první lize na střídačce stát nebude. Spekuluje se, že o jeho služby má zájem Litvínov, Kladno nebo Brno. "Moje budoucnost? To se uvidí, teď o tom nechci mluvit," dodal Růžička.