Zástupci prvoligových hokejových klubů se na mimořádném aktivu dohodli na novém herním systému. Zásadní změna? Z Chance ligy se v nadcházející sezoně nebude sestupovat!

Kadaňský trenér Petr Rosol. | Foto: DENÍK/Roman Dušek

Původně se přitom počítalo až se čtyřmi sestupujícími. Uzavření druhé nejvyšší soutěže ještě musí výkonný výbor Českého hokeje, to by ale měla být pouze formalita. Vzhledem k nejistotě ohledně druhé vlny pandemie koronaviru se ruší i play-off. Kdyby tým musel do karantény, degradovalo by to soutěž. Základní část se odehraje tříkolově, dohromady tedy bude 51 kol. V nadstavbě pro deset týmů se odehraje ještě jedna runda s tím, že započítávat se budou body z dlouhodobé části. Kdo skončí po nadstavbě na prvním místě tabulky, zajistí si právo účasti v extralize.