„Parádní utkání, skvělá atmosféra a jsme rádi, že jsme byli součástí tak hezkého dne pro Chomutovskou nemocnici. Domácí jsou šťastnější než my, mrzí nás, že jsme prohráli. Rozhodly přesilovky, domácí využili dvě, my jenom jednu. Ačkoliv jsme si vytvořili dobré šance, nebyli jsme schopní vstřelit víc branek. Jinak si myslím, že si diváci přišli na své. Blíží se konec základní části, o přední příčky to bude velký boj," řekl letňanský Ondřej Poul.

Speciální dresy jdou teď do aukce

Popáté v historii klubu vyvrcholí projekt PIRÁTI CHOMUTOV PRO NEMOCNICI dražbou speciálních dresů, které mají tentokrát dětské motivy a výtěžek pomůže chomutovské porodnici zvelebit tamní sály. Možnost přihazovat odstartovala už během souboje s vedoucími Letňany, aukce skončí v pátek 3. března v 19 hodin.

Levhartice začnou play-off doma! Složily Slavii a mají jisté čtvrté místo

K mání bude celkem 24 zápasových originálů, v nichž hráči nastoupili do utkání v rámci pátého ročníku projektu PIRÁTI CHOMUTOV PRO NEMOCNICI, nebo které byly pro tuto příležitost vyrobeny. V nabídce figuruje také pět trikotů bez jmenovky včetně jednoho brankářského.

Zajímavostí aktuální aukce může být dres Jaroslava Kůse, který přerušil působení v týmu, ovšem speciální dres s dětskými motivy s jeho jménem klub nechal vyrobit. „Důvod je prostý. Chtěli jsme mít jistotu, že Jardův dres budeme mít pro případ, kdyby se k týmu znovu připojil,“ vysvětluje tiskový mluvčí Libor Kult.

Získat můžete také dresy opor mužstva, mezi něž určitě patří kapitán Viktor Hübl a jeho hokejové dvojče František Lukeš, druhý nejlepší střelec mezi obránci Jakub Matai nebo druhý nejlepší střelec celé soutěže Jakub Chrpa.

Přihazovat můžete rovněž na další zkušená a zavedená jména jako jsou Roman Chlouba, Milan Kostourek či Radek Havel. Mládí a navrátilce do chomutovských barev pak zastupují například Richard Běhula, Jakub Váchal nebo Vít Seemann.

Kojenecká láhev a dudlík. Piráti ukázali dresy, které pomohou porodnici

Nabídka je zkrátka pestrá a každý si určitě vybere, navíc při získání dresu bude přidanou hodnotou příjemný pocit z toho, že jste podpořili zkrášlení prostředí, kde přichází na svět chomutovská miminka.

Pokud chcete přispět na dobrou věc, stačí se zaregistrovat na webu www.sportovniaukce.cz a přihodit na některý z trikotů. Aukce končí v pátek 3. března v 19:00, ovšem může se završit také o hodně později. Jestliže někdo přihodí v 18:55:01, prodlouží uzávěrku daného dresu o jednu vteřinu. Každý další příhoz na stejný dres pak prodlouží uzávěrku znovu o pět minut. Jak už je dobrý zvykem, pravost a originalitu dresu potvrdí certifikát vydaný klubem.