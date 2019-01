Chomutov - Po týdnech čekání se fanoušci chomutovského hokeje konečně dočkali. Nového loga, nového názvu a také prvního zápasu svých oblíbenců v nové aréně. Chomutovští hokejisté včera za potlesku plné arény poprvé vyjeli na led v nové éře jako Piráti Chomutov a také s pirátskou lebkou na dresech.

Tak takhle vypadá. To je ono. Nové logo chomutovských hokejistů.



Pirátská lebka s vlajícím červeným šátkem, který celému znaku dodává dynamiku. A hokejky, samozřejmě.

Chomutov = piráti

Přestože klub pracoval na své identitě jako celku, od svého názvu po barvy a podobu dresů, nové logo je to nejvýraznější. Na něj se čekalo s největším napětím, o něm se nejvíc diskutovalo. Tohle bude znak, který si lidé budou spojovat s chomutovským hokejem. Tahle lebka se bude objevovat v televizi, tenhle znak by se měl za pár let vybavit v hlavě každému hokejovému fandovi, když se řekne „Chomutov“.



Vyzkoušejte si to sami, jestli trochu sledujete hokej. Liberec. Sparta. Třinec. Naskočila vám řvoucí hlava bílého tygra? Klasické hranaté „S“? Hlava draka chrlícího oheň? Určitě ano. Tak vidíte. A to jsou kromě Sparty poměrně mladá loga. Za pár let se řekne Chomutov a lidem se vybaví pirátská lebka, kterou vidíte.

Alespoň v to doufá hokejový klub, který si všechno vymyslel a dotáhl. A samozřejmě také reklamní agentura, která s hokejisty na nové vizáži klubu spolupracovala a jejíž grafik logo vytvořil (viz rozhovory níže).

Pirátský test

Klub si „pirátskou“ image zkoušel poslední dva roky jako marketingovou kampaň. Hokejisté se navlékali do pirátských převleků a pózovali na plakátech, stadion se na play–off přeměnil na pirátskou bárku, vyřazovací boje byly ve stylu „potápění lodí protivníků a cestou za pokladem Extraliga“.



Sportovně to nevyšlo, ale marketingově měla kampaň velký úspěch. Klub se díky atraktivnějšímu hávu dostával daleko častěji do médií, komentátoři v televizi sami začali používat označení „chomutovští piráti“. „Také jsme zaznamenali větší zájem lidí o zápasy, a to i ze strany dětí,“ dodal k tomu Dinda. Právě rodiny s dětmi jsou nová cílová skupina, na kterou se klub snaží poslední dobou zaměřovat.



Zpozorněl i největší rival Chomutova, Ústečtí Lvi. Ve druhé „pirátské“ sezoně dokonce narychlo sestavili vlastní kampaň, hodně podobnou té chomutovské, v níž se hokejisté proměnili ve vojáky.



Klub pirátskou image testoval také na divácích. „Kdyby se tehdy zvedla velká vlna nevole, možná bychom přemýšleli o něčem jiném,“ přiznává dnes David Dinda, marketingový manažer hokejového klubu. Jenže nezvedla a pirát jako budoucí symbol klubu dostal zelenou.

Cesta k pirátské lebce se šátkem

Reklamní agentura Sopko Advertising, s níž klub spolupracoval na přeměně na piráty od začátku, se tak mohla do tvorby Chomutovských pirátů pustit naostro.



„Na konkrétní podobě loga jsme pracovali přes rok,“ prozradil Kamil Sopko mladší, majitel agentury. „Pirát se nám zdál pro hokej skvělý. Není to sice úplně kladný hrdina, ale má náboj, symbolizuje určitou ostrost. Obíral ostatní o zlato, stejně jako chtějí hokejisté soupeře obírat o body,“ dodává. S tím se ztotožňuje i Dinda. „Logo pro hokej nemůže být přeslazené.“



V agentuře vznikly dvě verze loga – na jedné byla pirátská loď, na druhé pirátská lebka. „To první jsme zavrhli, zdálo se nám moc nudné,“ říká Sopko. Bylo sice profesionální, ale vypadalo prý spíš jako logo na vlajky do zábavního parku. „A my nejsme zábavní park,“ dodává Dinda. „Občas je to hodně ostré, občas se popereme, nemůžeme mít na dresech vysmátého Mickey Mouse.“



Nakonec tedy zvítězila lebka. I ta prošla několika fázemi, než dostala tuhle podobu. „Museli jsme opatrně, protože jsme chtěli logo s dávkou agresivity, ale zároveň jsme nechtěli, aby pak maskot děsil děti,“ říká Sopko. A že k tomu prý nebylo daleko. Se svým otcem, akademickým malířem stejného jména, prý vyrobili 3D model lebky. „To vypadalo tak zle, že mě to budilo ze sna,“ směje se Sopko.



Na výrobu maskota, který by neměl na utkáních chybět, tak bylo nutné připravit určitý kompromis mezi zlým pirátem a figurou přijatelnou pro děti.

Inspirace zámořím

Celková podoba loga nezastře inspiraci v zámořských sportovních klubech. A nezastírá ji ani grafik Václav Chlouba, který ho vytvořil. „Hledal jsem si znaky basebalových a hokejových týmů, všímal si, jakou mají loga dynamiku a jaké jsou tendence v jejich vývoji,“ líčí mladý grafik. „Chtěli jsme, aby měl Chomutov logo odpovídající světovým nikoli jen českým trendům, protože v České republice žádný takový trend skoro ještě neexistuje, zatímco v zámoří už v tom jedou několik desítek let.“



Kritici mohou namítat, proč se musíme ve všem „opičit po Američanech.“ Jenže marketing tamních sportů je po desítkách let zkušeností vypilovaný. A je především blízký tomu, co chce současné vedení klubu vybudovat v Chomutově. Sport nejen pro sport, ale také pro zábavu. „Nekonkurují nám jako hokeji pouze jiné sporty, ale především jiné druhy zábavy – multikina, zábavní parky a podobně,“ vysvětluje Dinda. „ Tomu se musíme přizpůsobit.“



Na severoamerickém kontinentě jsou na svůj tým hrdí nejen skalní fanoušci. Dres si obléknou i tátové a mámy od rodin, kteří na stadion přivedou děti, aby všichni společně strávili zábavné odpoledne. A přitom si loga zachovávají jistou dávku agresivity, jak se na nejrychlejší kolektivní sport sluší a patří.

Nový věk chomutovského hokeje

Hokejový klub chce úterní změnou zahájit novou éru hokeje v Chomutově. Sám ji nazval hokejovou (r)evolucí, tedy zásadní změnou, ale zároveň vývojem kupředu.



Nová hala. Místo starého stadionu s dosluhujícím zázemím moderní aréna. Nové logo. Místo neoriginálního a nudného znaku moderní a dynamické pirátské logo. Nové dresy. Místo tuctových trikotů nové úbory zámořského střihu. Nový název. Místo klasického názvu nové jméno, opět po vzoru klubů kanadskoamerické NHL. Všechno sjednocené.



Co chybí? Extraliga!



To už je na vás, chlapi…

Nemůžeme mít vysmátého Mickey Mouse

Rozhovor s Davidem Dindou, marketingovým manažerem Pirátů Chomutov

To on to má všechno na triku. Také proto jsou články o novém logu plnáé jeho citací, názorů, vysvětlení, komentářů… David Dinda, marketingový ředitel chomutovského hokejového klubu a „otec“ Pirátů.



Jak jste vůbec ke změně došli?

Začali jsme o tom uvažovat možná už někdy před pěti lety. Ale netlačili jsme na pilu, hledali jsme něco vhodného, dobrého. Nejdřív jsme uvažovali o zvířatech, to je takový tradiční český přístup. Ale vybrat nějaké pro klub bylo těžké, skoro každý už nějaké má. Navíc i v klubu se názory tříštily…

Co tím myslíte?

Tehdejší generální ředitel chtěl, aby novou identitu pomohli vytvořit svými nápady fanoušci. Jenže to často nedopadá dobře. V Českých Budějovicích nechali navrhnout fanoušky logo a z padesáti výtvorů bylo čtyřicet osm kaprů. Touhle cestou jsem jít nechtěl.

A proč tedy nakonec pirát?

Možná se to těžko spojuje s klubem v zemi, která nemá moře, ale když se začal stavět nový stadion u Kamencového jezera, tahle souvislost se nabízela. A pirát je vyvážená marketingová postava, se kterou se dá perfektně pracovat a tvořit kampaně.

Nové logo vypadá dost drsně…

Tak to má být. Hokej není přeslazený, nemůžeme mít vysmátého Mickey Mouse. Upozorní soupeře, že tady to bude ostré, že si jdeme pro jejich body…

Jak se na plánované změny tvářili partneři?

Když jsem jim představoval změnu názvu, nechtěl jsem jim něco ukázat nebo říct. Snažil jsem se do toho všechny zatáhnout, přesvědčit je, získat je pro tu myšlenku. Nejde přece o změnu na pár let, jde o dlouhodobou vizi.

A nechtěli mluvit do podoby loga?

Spíš se zajímali, jak vypadá, přestože jsme se ho snažili tajit. Argumentovali, že přece dávají peníze, ale my jsme chtěli opravdové překvapení pro všechny.

Což s sebou neslo hodně tajností…

Ano, některé akce byly šílené. Na multimediální kostce na stadionu jsme museli zkoušet jen v noci, kdy už na stadioně nebyli dělníci. Takže jsem tu byl třeba do tří do rána. Nebo když jsme polepené auto převáželi kolem dvou hodin ráno nočním Chomutovem do jiné garáže. Pár lidí jsme samozřejmě potkali… Ale jinak ho neviděla ani spousta lidí z klubu. Vlastně nikdo kromě mě a Jaroslava Veverky otce i syna. Dokonce ani hráči, a to vyzvídali. Viděl ho jen Lukáš Půlpán, který pózoval na reklamní fotografie.

Tričko s pirátem si vezmu i do práce

Jak to? Vždyť je to klasika – modrá, bílá, červená…

No právě. S trikolórou je problém, je to nuda. Špatně se s ní pracuje, tohle není moderní kontrast.Třeba taková růžovočerná („Tohle tam snad radši nedávejte. Ještě si někdo bude myslet, že jsme o takové kombinaci přemýšleli,“ vstoupil do rozhovoru David Dinda). Nebo černožlutá. Ale klub chtěl zůstat u svých barev, tak jsme to respektovali. Použili jsme správný odstín barev a logo je hodně výrazné.

Modrou tam nikde nevidím…

Neřešili jsme jen logo samotné, ale logo v celku, a to i společně s dresem. Ten je modrý, stejně jako třeba podklad na autě a podobně. K tomu se pak doplnili ještě plameny.

Takže jste spolupracovali i na celkové vizáži dresu?

Ano, spolupracovali jsme s klubem na kompletní pirátské image, co se grafické stránky týče.

Co vlastně musí mít takové hokejové logo?

Hledal jsem, jaké znaky používají basebalové a hokejové týmy v zámoří, jaké tam mají tendence. Jsou hodně dynamické, což je samozřejmé – hokej je nejrychlejší kolektivní hra. Proto musel být i náš pirát dynamický – má ostré hrany a nejvíc tomu pomáhá červený vlající šátek, který naznačuje pohyb. A protože jsem logo na dresu potřeboval nějak uzavřít, tak v této variantě je v kruhu.

A jak jste se tvářil na piráta? Je to podle vás dobrý symbol?

Rozhodně ano. Je to takový antihrdina – agresivní, ale přitom kladně vnímaný. V tomhle možná hodně pomohly i filmy Piráti z Karibiku, přestože jimi se klub neinspiroval.

Mimochodem – co znamená ten jeden zlatý zub, který lebka má?

(smích) To se přímo nabízelo. Bez toho by to nebylo ono. Je to další věc, která dělá logo zvláštním, přitažlivým, člověk se nad ním zarazí. A to je dobře. („Bylo to první, na co jsem se zeptal,“ vstoupil znovu do rozhovoru David Dinda. „Ten zub je dobrý hlavně proto, aby jste se na něj zeptal. Je to super.“)

Čím jste se při tvorbě loga řídil, aby bylo dobré?

Já mám ve zvyku dělat věci tak, aby zaujaly i nefanoušky. Jako v případě tohoto hokejového loga. Dělal jsem ho tak, abych si kšiltovku nebo triko s logem koupil i já, přestože hokeji moc nefandím. Tričko s minulým znakem si člověk mohl vzít tak akorát na hokej. Ale už těžko do práce nebo k přítelkyni domů. Nové pirátské logo už se může prodávat samostatně, aniž by to musel být jen hokejový suvenýr.

A jste na logo hokejového klubu hrdý víc než třeba na logo zelinářské firmy?

