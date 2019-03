Karlovy Vary - Bárka chomutovských Pirátů se pomalinku potápí. Hokejisté Karlových Varů je porazili v 1. kole skupiny o umístění na 11. až 14. místě extraligy 2:1 a vzdálili se svému soupeři v boji o vyhnutí se baráži na šest bodů. O výhře Energie rozhodl v 51. minutě slovenský útočník Tomáš Mikúš.

"Věděli jsme, o co hrajeme. Utkání bylo hrozně náročné. Vstoupili jsme do něj velice dobře, v první a ve druhé třetině jsme hráli ten hokej, který jsme chtěli, zodpovědný zezadu, trpělivý. Chtěli jsme dát branku jako první, to se nám podařilo, bohužel po ojedinělé chybě jsme inkasovali gól na 1:1. Po dvou třetinách, kdy byl poměr střel tuším 28:11 pro nás, byl stav 1:1. Do třetí třetiny jsme šli s tím, že chceme být nadále trpělivý a chceme dát rozhodující branku. Bohužel jsme inkasovali my," uvedl pro agenturu ČTK chomutovský asistent trenéra Jan Šťastný.