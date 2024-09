"Děkujeme, že jsme tak daleko od domova a v tomhle marastu měli díky Vám domácí prostředí," napsali Piráti na adresu svých fans, kteří přijeli do Poruby.

Branky začaly padat až od druhé třetiny, ve které dostal do vedení Porubu Roman. V poslední třetině ovšem srovnal hostující Tadeáš Svoboda a zápas šel do extra time, kde v prodloužení nakonec rozhodl druhou brankou opět porubský Roman. „V první třetině měla Poruba nějaké šance, ale podržel nás gólman. Od druhé části už to byl vyrovnaný zápas. Výborně, za přispění Pavla Jekla, jsme ubránili domácí přesilové hry. Když jsme potom vyrovnali na 1:1, tak jsme začali hrát líp. Jen škoda neproměněných šancí. Mohli jsme si odvézt všechny body, ale i tak dobrý výsledek,“ byl spokojený kouč Pirátů Petr Martínek.

„Na úvod těžký zápas. Chomutov je sice nováčkem, ale má v týmu zkušené prvoligové i extraligové hráče a už v přípravě měl výborné výsledky. V první třetině jsme si vytvořili gólové šance, ale Pavel Jekel chytal výborně stejně jako Dan Dolejš. Bylo to utkání o brankářích. Nedali jsme góly, ale dva body naštěstí zůstaly doma. Začátek sezóny je vždy takový urputný, soupeř hrál velmi dobře. Rád bych poděkoval i fanouškům, kteří dorazili i v současné nelehké situaci a pomohli nám k vítězství,“ řekl porubský kouč Jiří Režnar.