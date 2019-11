„Radek bohužel neplnil roli, kterou jsme od něj očekávali. Chtěli jsme od něj víc agresivity a drajvu. Bavili jsme se, že by šel hrát na čas do Bíliny nebo šel s platem dolů. Obojí se rozhodl neakceptovat, na což má právo, proto došlo k dohodě o ukončení spolupráce,“ vysvětluje sportovní manažer Vladimír Hudáček.

Pětadvacetiletý chomutovský odchovanec v aktuálním ročníku Chance ligy zaokrouhlil počet startů v pirátském A-týmu na 60, když nastoupil do patnácti klání základní části, v nichž si připsal tři asistence a třicet trestných minut.

Brzy devatenáctiletý Denis Zeman zapsal v probíhající základní části zatím pět startů v chomutovském A-týmu a stihl už i premiérový gól mezi dospělými, přestože věkem stále spadá do juniorské kategorie. V nejstarším týmu akademie zatím zaznamenal v 16 soubojích tři góly a pět asistencí. Kromě toho vypomohl rovněž Bílině ve druhé lize.

„Chceme, aby si hráči, kteří končí po sezóně v juniorech, víc a víc osahali seniorský hokej, aby byli na náročný přechod co nejlépe připraveni. Denis by měl v Kadani dostávat víc prostoru na ledě, než tomu bylo u nás, což jeho růstu pomůže,“ uvádí šéf sportovního úseku. „Po měsíci si sedneme, celé si to vyhodnotíme a rozhodneme se co dál,“ doplňuje ještě na adresu mladého beka.

Libor Kult