„Chtěli jsme, aby se naši zkušení hráči konfrontovali s druholigovou kvalitou, a u nás dostali prostor kluci, kteří nebyli tolik na ledě, s juniory a případně dorostenci,“ vysvětluje sportovní manažer Petr Jíra. „Kluci, kteří Děčínu pomůžou, nás požádali, že se během Vánoc chtějí věnovat rodinám, proto jde o měsíční hostování,“ doplňuje šéf sportovního úseku.

Děčín sice naposledy vyhrál na ledě vedoucího Dvora Králové, ovšem ve skupině Sever nadále zůstává poslední dva body za Bílinou, která má navíc zápas k dobru. Zmíněná pětice bude působit pod vedením v Chomutově dobře známého trenéra Vladimíra Kýhose. „Dohoda je taková, že kluci by měli hrát spolu jako celá pětka,“ přibližuje ještě Petr Jíra.

Tradiční účastník třetí nejvyšší soutěže vstoupil do sezóny výhrou, ale následně pětkrát padl, na což reagoval návrat Lukáše Ziky a Michala Oliveiruse do sestavy. Nyní míří do týmu Piráti sbírající i čtyři body na zápas.

Roman Chlouba vstřelil v deseti zápasech 24 gólů a přidal 21 asistencí, Milan Kostourek je s bilancí 16 přesných zásahů a 27 přihrávek pouze o dva body zpět. Oba jasně vládnou produktivitě krajské ligy. Jakub Chrpa má na kontě 15 tref a na dalších 11 se podílel.

Všichni čtyři nejzkušenější už mají splněnu kvótu pro start v případné kvalifikaci o druhou ligu, která činí padesát procent duelů základní části, pokud po 15. prosinci nastoupí i za jiný tým než za Piráty. Dominik Ferbas bude potřebné starty nadále sbírat v rámci pendlování mezi Děčínem a Piráty.

