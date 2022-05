Před rokem se Martin Jor vrátil do klubu, za který odehrál v útoku více než 200 zápasů a vstřelil 51 gólů. Nyní však svou pozici z časových a zdravotních důvodů opouští. „Martin nastoupil do nové práce a přišel za námi s tím, že ve druhé lize už by to časově nestíhal. Navíc říkal, že i delší cestování už by jeho záda nesnášela tak dobře,“ přibližuje sportovní manažer Petr Jíra.