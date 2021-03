Domácí se trefili v každé třetině jednou a Krušnohorci tak mají jistotu, že v předkole play off vyzvou nepříjemný Hradec Králové.

Do Zlína žlutočerná parta zamířila bez útočné formace Lukeš – Hübl – Pospíšil, které dali trenéři volno, aby si forvardi odpočinuli před startem předkola play off. Bez zkušených hráčů se Verva nedokázali ani jednou prosadit. Nic už to nezměnilo ale na faktu, že Litvínov letos nepřijde o vyřazovací boje, které rozjede ve středu 10. března na ledu Hradce Králové, kde se bude hrát i o den později. Předkolo play off se hraje na tři vítězné duely a na sever Čech se série stěhuje v sobotu 13. března.

PSG BERANI ZLÍN – HC VERVA LITVÍNOV 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 17. Karafiát (Gazda, Fořt), 21. Václavek (Honejsek), 50. Ferenc (Okál). Rozhodčí: Hejduk, Pilný – Kis, Lučan. Vyloučení: 8:7, navíc Havelka (Litvínov) 10 minut. Využití: 1:0. Bez diváků.

PSG Berani Zlín: Huf – Řezníček, Žižka, M. Novotný, Ferenc, Gazda, Suhrada, Hamrlík – Kubiš, Fořt, Vopelka – Okál, Honejsek, Václavek – Sebera, P. Sedláček, Luža – Frömel, Karafiát, J. Ondráček. Trenéři: R. Svoboda a M. Hamrlík.

HC VERVA Litvínov: Godla – Cibulskis, Balinskis, D. Zeman, Demel, Ščotka, Irving, Kudla – Jarůšek, M. Hanzl, P. Zdráhal – Látal, Gerhát, P. Svoboda – Žejdl, Slavík, L. Stehlík – Zygmunt, Helt, M. Havelka. Trenéři: Országh a V. Sýkora.