Byla to švanda. Na maskota chomutovských Pirátů Picaroona přichází jaro a tak nebylo divu, že při domácím zápase Chomutova s Letňany se začal výrazně věnovat dámské části dvoutisícového publika, které na třetí čtvrtfinále play off dorazilo.

Chomutovský maskot Picaroon dovádí s fanoušky. | Video: Deník/Václav Veverka

Rozparáděný maskot Pirátů tak holkám z legrace kradl boty, když si náhodou nohy opřely o sedačku před sebou. Nezapomněl jim udělat na hlavě pořádné rozcuchy, ale pak se omlouval polibky a hlazením rukou. S dětmi se vesele fotil. Během zápasu pak maskot i dvakrát nesl dort oslavencům, což už patří v místní ROCKNET aréně k tradičním akcím. Veselil se i po prodloužení, ve kterém Piráti přemohli Letce z Letňan 4:3 a vybojovali si tak postup do semifinále play off. I tam bude hřmotný chlapík s výrazným chrupem a čapkou bavit publikum.

Euforii spustil na chomutovském zimáku přesný zásah útočníka Františka Mály, který ukončil čtvrtfinálovou sérii s Letňany pro Chomutov v nejkratším možném čase – 3:0 na zápasy!

„Dostal jsem puk na rohu, vyjel jsem s tím a plácnul jsem do toho. Ono to tam prošlo, ani nevím jak. Jsem hlavně rád, že už tam nemusíme jet a vyhráli jsme,“ usmíval se šťastný střelec. Letňany nechtěly dát kůži lacino. Dokázaly v poslední třetině zápas přetočit pro sebe 3:2, jenže pak přišel rozehrávkový kiks jejich brankáře Němečka a ten poslal zápas nakonec do prodloužení.

„Je to ohromná úleva. Nám to dneska moc nešlo, nohy nám nejezdily, vůbec nevím proč. Jsem za vítězství opravdu rád a teď nás čeká Vyškov,“ dodal Mála. Co čekat od semfinále? „Na Moravě to nebude nic jednoduchého, ale jsme nastavení ve stylu – vše naplno. Jedeme vyhrát a postoupit,“ věří odhodlaně pirátský forvard. Semifinále startuje ve středu 3. dubna.