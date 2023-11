Veselo bylo v chomutovské ROCKNET aréně po hitu kola mezi domácími Piráty a lídrem druhé ligy z Příbrami. V první třetině se týmy před 1 493 diváky ještě rozehřívaly a do kabin se šlo bez branek 0:0.

Sestřih 19. kolo 2. ligy: Piráti Chomutov vs HC Baník Příbram 5:1. | Video: Piráti Chomutov

Druhá perioda byla už ale Pirátů, když ji třemi góly ovládli 3:0 a v posledním dějství ještě dvě trefy přidali. Lídr z Příbrami už zvládl nelichotivý výsledek jen kosmeticky zmírnit gólem Hasmana. Domácí gólman Altrichter na oslavu vítězství vysekl na ledě stojku. Piráti se tak dotáhli na čelo tabulky, kde trůní právě Příbram, na čtyři body. Ještě mají ovšem duel k dobru.

„V prvních deseti minutách nás hodně podržel Martin Altrichter. Dalších padesát minut to pak byl od nás výborný výkon. Trochu jsme museli po první třetině zvýšit hlas, protože tam nebyla ideální hra od našich obránců, kteří zbytečně přidržovali puky. Pomohl nám gól Jakuba Veselého, poté se to zlepšilo a pro nás to bylo zaslouženě vítězství a výborný výsledek,“ mnul si ruce chomutovský kouč Petr Martínek.

„My jsme odehráli dobře jen první třetinu. Kdybychom v ní dali gól, asi bychom to domácím znepříjemnili. To se ale nestalo a domácí byli ty dvě třetiny lepší a zasloužili si výhru,“ uznal jeho protějšek Radek Bělohlav.

Piráti Chomutov – Baník Příbram 5:1 (0:0, 3:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 21. Veselý (Březák, Kadeřávek), 35. T. Svoboda (Hübl, Zajíček), 40. T. Svoboda (Hübl, Březák), 45. Eret (Tůma, Altrichter), 54. Tůma (Eret, Záruba) - 49. Hasman (Kafka, Jelínek). Rozhodčí: Zeliska, Jurak, Teršíp. Vyloučení: 2:5. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 1 493.

Chomutov: Altrichter – Kadeřávek, Březák, Eliáš, Seemann, Záruba, Váchal, Havel – T. Svoboda, Hübl, Lukeš – Tůma, Eret, J. Svoboda – Stehlík, Koblížek, Veselý – Chrpa, Mála, Zajíček.

Příbram: Tichý – Saňa, Krejčí, Zdeněk, Jelínek, Havelka, Patzelt – Gengel, Kolda, Kafka – Hasman, Josefus, Bednařík – Chlouba, Duchan, Bečvář – Pětník, Mařík.