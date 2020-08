S hokejem začínal v rodném Chomutově, v jehož dresu také v sezóně 1996/97 poprvé přetáhl přes hlavu dres “A“ mužstva. Po odkoupení první ligy vytvořil spolu s Bouškem a Hüblem dravý útok mladíků. A i když později zamířil do Litvínova nebo do Kadaně, vždy se do Chomutova vracel.

A pirátskou bárku rozhodně nehodlá nechat potopit ani nyní. Na scénu se vrací vedle role vypomáhajícího kouče jako 42letý hráč, šéfuje akademii a na starosti má i sportovní úsek. „Je to náročné, jsem tady od rána do večera. Čekám, až se z karantény vrátí Petr Martínek, pak už povede přípravu áčka on a mně se alespoň trochu uleví. Snad už příští týden.“

Chomutov je na začátku dlouhé a klikaté cesty. „Klub funguje vyloženě na rodinné bázi, lidi tady pracují bez nároku na honorář. Zůstali tady ti, kteří chtějí klub zachránit. Patrioti. Srdcaři.“

Piráti se k prvnímu tréninku sešli minulý týden. Jíra měl k dispozici čtyři kompletní formace včetně dalších slavných veteránů Krsteva a Gombára. „Kádr budeme dle potřeb a možností doplňovat o juniory, ale pokud oni mají nějaký program, tak nás může být méně. Jako teď, sešlo se nás patnáct.“

Podmínky z let minulých a ty současné, to je logicky věc nesrovnatelná. Extraliga, první liga a krajská soutěž, to je velký rozdíl. „Kluci jsou amatéři, mají svá zaměstnání, účast na trénincích tudíž stoprocentní nebude. Kádr jsme proto udělali širší, aby se nás vždy sešlo tolik, aby se trénovat dalo.“

Pokud něco nové partě nebude v nadcházející sezoně chybět, budou to zkušenosti. Věkový průměr hráčů je 34 let. To je pomalu světová rarita. „Tak to plyne z naší situace, o které jsem už mluvil. Nějaké kluky jsme pustili do Kadaně, třeba nám občas pomohou, uvidíme. Budeme zapojovat juniory, neříkám, že nám někteří neutekli, ale pořád máme nějakou kvalitu, pořád jsou natrénovaní a i v tom přeboru by měli zájem nám pomoci. Nakonec z toho může být zajímavý mix,“ zamyslel se Jíra.

Fungovat by mohl i trojúhelník Kadaň, Bílina, Chomutov. „Na spolupráci jsme domluvení. Je jasné, že na soupisku pro první ligu se v Kadani všichni nevejdou,“ dodal dočasný trenér, jenž už domluvil i přípravné zápasy.

Příští týden čeká Piráty zápas s Mělníkem, domluveny jsou dvě střetnutí s Chebem nebo nedalekou Bílinou.

Určité možnosti by měla odkrýt právě domácí prověrka s druholigovým Chebem. Tam se mají ukázat kolem Ivana Humla všechny opory.

Krajská liga začne 20. září, premiéra v Kadani bude určitě bavit. Stejně jako příběh, jehož první kapitola má vygradovat postupem do 2. ligy.