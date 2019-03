Piráti Chomutov sice vyhráli první vhazování, ale ani se nedostali k zakončení. Během několika minut ale začala Verva přebírat iniciativu a už v šesté minutě šla do vedení. Po chybě Vladimíra Růžičky se dostal ke kotouči Viktor Hübl, vyměnil si kotouč s Přemyslem Svobodou a uklidil puk do prázdné branky. Piráti se poté snažili o vyrovnání, ale nedokázali si vypracovat žádnou gólovou šanci. Naopak, Verva využila další chyby v rozehrávce Pirátů a na Justina Peterse se řítil Josef Jícha. Jeho pokus ještě chomutovský gólman vykryl, ale kotouč se vrátil mezi kruhy a tam se ho zmocnil David Drašar a přidal druhý gól Vervy. Do kabin se tak šlo za dvougólového vedení Litvínova.

Verva zvyšuje

Verva měla parádní vstup do druhé třetiny. Po levé straně ujel Jan Myšák a jeho střelu tečoval jeden z chomutovských obránců tak nešťastně, že kotouč obloučkem zapadl za Petersova záda. Pak měla Verva výhodu přesilové hry při vyloučení Jakuba Sklenáře, ale Piráti se ubránili. Po několika minutách šel Sklenář ven podruhé a spolu s ním také litvínovský Ondřej Jurčík, skóre se však neměnilo. Po několika minutách musel na trestnou lavici Brett Flemming, ale Verva početní výhodu nevyužila, naopak, po zakopnutí Romana Graborenka na útočné modré se kotouče zmocnil Lukáš Kovář, přihrál na Lukáče Vantucha, který na podruhé dostal kotouč za záda Jaroslava Januse. Vzápětí však fauloval Ivan Huml a Verva využila dvojnásobnou přesilovku ke vstřelení čtvrtého gólu, když Peterse po ledě prostřelil Martin Hanzl.

Marná snaha

Do třetí třetiny šli Piráti se snahou, ještě něco se nepříznivým stavem zápasu udělat. Tlačili se před litvínovskou branku, ale stále se jim nedařilo korigovat nepříznivý stav. Nakonec se to osm minut před koncem třetí třetiny podařilo. Vladimír Růžička našel přihrávkou zpoza brány Petra Koblasu, který nedal Janusovi šanci a vstřelil druhý gól Pirátů. Snahu Pirátů o vstřelení intaktního gólu však po několika minutách přibrzdilo vyloučení Lukáše Kováře. Chomutov se však ubránil a opět zvýšil svoji útočnou snahu. Dvě minuty před koncem šel na trestnou lavici chomutovský David Štich za hrubost a litvínovský Ondřej Jurčík za hákování. Zápas se tak dohrával ve čtyřech hráčích na obou stranách. Pak ale fauloval litvínovský Lukáš Kašpar, Piráti odvolali gólmana, ale korigovat výsledek se jim už nepodařilo.

Piráti Chomutov – HC Verva Litvínov 2:4 (0:2, 1:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 30. Vantuch (L. Kovář), 53. Koblasa (V. Růžička, J. Stránský) – 6. V. Hübl (Svoboda), 15. Drašar, 21. Myšák (Kašpar), 31. M. Hanzl (Kašpar, Ščotka).

Piráti Chomutov: Peters (Stezka) – Flemming, Jank, Knot, L. Kovář, Blaha, Dietz, Štich – Klhůfek, V. Růžička (A), Tomica (C) – J. Stránský, Raška I, Sklenář – Duda, Vantuch, Koblasa – J. Havel, Huml (A), Marjamäki.

HC Verva Litvínov: Janus (Petrásek) – L. Doudera, Ščotka, Graborenko, Strejček, Trončinský, Březák – Svoboda, V. Hübl (A), Válek – Kašpar (C), Myšák, Helt – Jánský, M. Hanzl, Jícha – Drašar, M. Havelka, Jurčík.

Rozhodčí: Svoboda, Bejček – Lučan, Kis.

Ohlasy po utkání:

Petr Koblasa, útočník Piráti Chomutov: dnešní utkání se mi těžko hodnotí. Říkali jsme si, že se ještě pokusíme dotáhnout na Karlovy Vary, ale bohužel ten zápas jsme odehráli hrozně. V první třetině jsme si nevypracovali moc šancí, až pak v poslední třetině, ale za stavu 1:4 se s tím už těžko něco dělá.

Jan Myšák, útočník HC Verva Litvínov: Dnešní vítězství je super, ale utkání jsme nezačali dobře. První třetinu jsme tam dělali chyby, nehráli jsme to, co jsme měli. Já osobně dostávám hodně prostoru a možná i díky tomu se mi tak daří. Stejně jako je znát, že už tým hraje v klidu a nic moc mu nejde.

Jan Šťastný, trenér Piráti Chomutov: Čekali jsme, že Litvínov bude chtít hrát ten jeho klasický útočný hokej, protože už mu o nic nejde. I když jsme na to hráče upozorňovali, tak jsme to nezvládli. Polovina utkání byla z naší strany katastrofální. Ten třetí trochu náhodný gól to zlomil. My, i když jsme se nadechovali, tak už jsme se nedokázali soupeři přiblížit. S tím, jak jsme do utkání nastoupili, jsme si nezasloužili zvítězit. Proto jsou body Litvínova spravedlivé.

Jiří Šlégr, trenér HC Verva Litvínov: Bohužel neměli jsme vůbec dobrý vstup do utkání. První minuty hráli hráči úplně něco jiného, než jsme si představovali. O pauze jsme si řekli, že se musíme vrátit k tomu, co nám v poslední době přineslo úspěch a pak to začali kluci plnit. Z toho pak pramenily chyby soupeře, my jsme je využili a nastříleli jsme branky. Jsme rádi, že se nám tady podařilo zvítězit.