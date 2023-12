Třaskavé druholigové derby mezi ústeckým Slovanem a Piráty z Chomutova se v krajském městě odehraje v pátek 29. prosince od 18.00 hodin. Střetnutí, které láká do ochozů tisícovky diváků a je ozdobou soutěže, se původně mělo hrát před týdnem, ale kvůli smutným událostem v Praze se kluby domluvily na přeložení.

Chomutovští hokejisté se chystají na derby s Ústím. | Foto: Deník

Oba kluby jdou do vzájemného měření sil v rozdílných náladách. Piráti jsou třetím mužstvem druholigové tabulky, kdy mají na dohled i se zápasem k dobru lídra z Tábora. To ústecký Slovan by si uměl představit asi lepší sezonu. Klub z krajského města má nového majitele, když Slovan převzal Michael Agateljan. Do derby půjdou Ústečané z desátého místa. Kdo se bude nakonec radovat?

