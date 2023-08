V Chomutově je mládežnická reprezentace. Hraje se tady turnaj Pěti zemí

Kouzlo chomutovské ROCKNET arény po čase přivábilo do Chomutova hokejovou reprezentaci. Tentokrát sem dorazil tým do 17 let. Mladíky tady v následujících dnech čeká turnaj Pěti zemí.

Česká hokejová reprezentace U17. | Foto: www.ceskyhokej.org